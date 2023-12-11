المشاريع الإسكانية قيد التوزيع في «جنوب سعد العبدالله» لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2006 بلغت 23551 قسيمة

المؤسسة نفذت 31 مبنى عاماً في «جنوب عبدالله المبارك» و5 مبانٍ في «المطلاع» و16 مبنى في «شرق صباح الأحمد السكنية»



عاطف رمضان



أظهر تقرير صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشهر نوفمبر 2023، حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان اجمالي عدد الخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين بلغ 89885 خدمة خلال هذه الفترة.



ووفق التقرير فإن المؤسسة استقبلت عبر مراكز الخدمة 3345 معاملة، وأنجزت 19960 معاملة عبر تطبيق سهل الحكومي و24 معاملة عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة.



وحسب التقرير فإن المشاريع الاسكانية قيد التوزيع في جنوب مدينة سعد العبدالله لأصحاب الطلبات حتى ديسمبر 2006 بلغت 23551 قسيمة اسكانية و24508 وحدات سكنية و957 منتجا اسكانيا وان اجمالي الوحدات الموزعة بلغ 10799 وحدة سكنية، وبلغ اجمالي عدد المخصصين 8220 مواطنا واجمالي عدد الوحدات الموزعة خلال هذا الشهر 1112 وحدة.



وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الإسكانية أفاد التقرير بأن في شرق صباح الأحمد السكنية 1184 بيتا، العقد الأول منها 587 بيتا نسبة الإنجاز الفعلية 75.89% ونسبة الإنجاز التعاقدية 88.37%، وفي العقد الثاني 597 بيتا نسبة الإنجاز التعاقدية 76.53% ونسبة الإنجاز الفعلية 57.68%.



وعن توسعة الوفرة، ذكر التقرير 53 قسيمة صناعية نسبة الإنجاز التعاقدية لها 53.10% ونسبة الإنجاز الفعلية 48.18%.



وعن المشاريع التنفيذية «البنية التحتية» للمشاريع الاسكانية لجنوب مدينة صباح الأحمد السكنية للطرق الرئيسية جاء في التقرير انه تم الانتهاء من التجهيزات الموقعية والمباشرة بتنفيذ الاعمال وان نسبة الإنجاز الفعلية 2.23%.



أما عن الطرق الرئيسية لمدينة سعد العبدالله فجاء في التقرير انه تم تسليم الموقع للمتعهد وتجرى إقامة التجهيزات الموقعية واعتماد الجدول الزمني خلال هذه الفترة.



وعن المشاريع التنفيذية للمباني العامة، فإن 31 مبنى في جنوب عبدالله المبارك و5 مبان في المطلاع و16 مبنى في شرق صباح الأحمد السكنية و3 مبان في توسعة الوفرة و55 مبنى عاما، تحت التنفيذ.



وعن المناقصات الإنشائية وخدمات تم طرحها خلال هذه الفترة، ذكر التقرير مناقصة واحدة لتوريد وتركيب وتنفيذ صيانة أعمال إشارات المرور وكاميرات الضغط المروري للسرعة ولوحات الرسائل المتغيرة لمشروع مدينة المطلاع «الجزء الثاني».



و3 مناقصات لعقود انشائية وخدمات تم توقيعها لتوريد وتنفيذ وصيانة 4 محطات رئيسية جهد 11/132 ك. ف وعدد 1 محطة ثانوية جهد 11/415. 0 ك. ف في المحور الخدمي بمدينة جابر الأحمد السكنية، بالإضافة الى مناقصة انشاء وإنجاز اعمال الخدمات والبنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية N9 بمشروع المطلاع السكنية.



ومناقصة انشاء وإنجاز اعمال الخدمات والبنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية N10 بالمطلاع السكنية.



ووفق التقرير عن شهادات لمن يهمه الأمر لاصدار اذونات البناء ففي المطلاع تم اصدار شهادات لـ 28288 قسيمة و27099 شهادة لقسائم مسلمة، وفي جنوب عبدالله المبارك 3260 شهادة لقسيمة جاهزة للتسليم و3228 شهادة لقسائم مسلّمة.



وفي خيطان 1448 شهادة لقسائم جاهزة للتسليم و1377 شهادة لقسيمة مسلّمة.