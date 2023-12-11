السويط: ما أحدثته التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي من تقدم يساعد المكتبات على النهوض والارتقاء بخدماتها



عاطف رمضان



أكد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار، أهمية الذكاء الاصطناعي للمكتبات ومراكز المعلومات وتنمية الثقافة، مشيرا الى ان استراتيجية «مجلس الثقافة» من أهدافها تبني التكنولوجيا الحديثة.



جاء ذلك في كلمته نيابة عن وزير الاعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري خلال حفل افتتاح الموسم الثقافي التدريبي لجمعية المكتبات والمعلومات بعنوان «الذكاء الاصطناعي في المكتبات ومراكز المعلومات» الذي أقيم امس الاحد في مسرح مكتبة الكويت الوطنية.



وأضاف الجسار أن الذكاء الاصطناعي في وقتنا الحاضر، سلاح ذو حدين، مشيرا الى أهمية ان نستغل الجانب الجيد أو الإيجابي من هذه التكنولوجيا.



وأوضــح أن الــــذكاء الاصطناعي هو مستقبل للمكتبات ومراكز المعلومات، كما ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يحتاج لهذا النوع من التكنولوجيا التي تتماشى مع رؤيته واستراتيجيته التي اطلقها وزير الاعلام قبل عام تقريبا والتي من أهدافها تبني التكنولوجيا الحديثة التي تفيد وتنمي الثقافة.



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د. عبدالعزيز السويط ان الموسم الثقافي التدريبي لجمعية المكتبات والمعلومات الكويتية يستمر على مدار 5 أيام متواصلة وذلك لتدريب المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات من منتسبي الجهات الحكومية والخاصة المختلفة، على أحدث التطورات والمستجدات التكنولوجية الحديثة.



وأضاف السويط ان المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات سيستفيدون من اساتذة من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرا الى ان ما أحدثته التطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي من تقدم تكنولوجي رائع يساعد المكتبات ومراكز المعلومات على النهوض والارتقاء بخدماتها من خلال الأدوات التكنولوجية المتطورة التي أصبحت حديث الساعة، الأمر الذي شجع مجلس إدارة الجمعية ليكون «الذكاء الاصطناعي» عنوانا للموسم الثقافي التدريبي.



وفي نهاية الحفل، قام رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية د. عبدالعزيز السويط بتكريم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار، كما كرم كل من د. محمد الجسار ود. عبدالعزيز السويط المحاضرين والرعاة وهم:



- مدير عام مكتبة الكويت الوطنية سهام الدواس.



- مدير المكتبات في وزارة التربية احمد الماجدي.



- عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د. جميلة العتيبي.



- عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. عبدالرحمن أباذراع.



- عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية ومستشار جمعية المكتبات د. حسين فولاذ.



- عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د. زوينة اللمكي.



- عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.هشام السرحان.



- شركة فيرتس الوطنية.



- شركة نسيج.



- شركة الامتياز الكويتية للاستشارات التكنولوجية.