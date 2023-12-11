برعاية وزير الاعلام ووزيرالاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالرحمن المطيري، تنطلق فعاليات معرض الحج والعمرة الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف. وبهذا الشأن، كشفت باسمة الدهيم المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي عن إتمام الاستعدادات لانطلاق معرض الحج والعمرة بنسخته الخامسة، خلال الفترة من 14 حتى 20 ديسمبر الجاري في الصالة 8 بمساحة تزيد على 2000 متر مربع. وأوضحت الدهيم أن الحدث معرض ترويجي متخصص لحملات الحج والعمرة وخدمات ضيوف الرحمن، حيث يجمع كل مقدمي خدمات الحج والعمرة من حملات ومكاتب السياحة والسفر والطيران والضيافة الفندقية، مشيرة الى ان المعرض يعد فرصة طيبة للتنافس بين هذه الجهات لتقديم مجموعة واسعة من العروض والخدمات الخاصة الاستثنائية المختلفة والمميزة التي تلبي احتياجات زوار بيت الله الحرام. ولفتت الى أن عدد المشاركين بلغ اكثر من 40 جهة مشاركة منهم 19 راعيا، حيث حظي بنك بوبيان بصفة البنك الراعي، ونالت شرف الراعي المتميز حملة يوسف حسن الكندري، في حين توزعت بقية الرعاة كالتالي: راعي بلاتيني: حملة اشكناني - حملة العبد المحسن - حملة د.وليد الكندري، راعي ماسي: حملة الضويحي - حملة فوزي الدويسان - حملة فالح الجلاسي، راعي ذهبي: حملة سعد عودة الجلاسي- حملة مشاري المطيري - المحمل لتنظيم رحلات الحج - شركة الفردوس لتنظيم رحلات الحج - فلاي ناس - حملة نبيل الياسين - حملة خالد المنصور، راعي فضي: - حملة تركي العفاسي - خدادة للحج - حملة انور مساعد الطبطبائي- حملة الوسام. وثمنت الدور الكبير للجهات المشاركة والراعية بشكل خاص في تبني تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة، لافتة الى ان هذا المعرض ستواكبه حملة إعلامية وإعلانية في وسائل الاعلام المختلفة، إضافة الى تغطية هذه المناسبة في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة الى أن أوقات دوام المعرض ستكون على فترتين صباحية من الساعة 9.00 صباحا الى 1.00 ظهرا، ومسائية من الساعة 3.30 عصرا الى 10.00 مساء، أما يوم الجمعة فتكون من الساعة 3.30 الى الساعة 10.00 مساء. ودعت العملاء الى المبادرة بزيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected] لمتابعة المزيد من المعلومات وللتعرف على برامج وأنشطة وفعاليات الشركة الأخرى.