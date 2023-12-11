أسامة أبوالسعود



التقى وفد نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» مع مدير عام التأمينات الاجتماعية بالوكالة أحمد الثنيان وتم التباحث حول ملف الاعمال الشاقة في الشركة وأسباب تأخيره. وقال عضو النقابة سلطان الصابري في تصريح صحافي انه تم خلال اللقاء التشديد على ضرورة تذليل العوائق التي تحول دون تضمين موظفي «كيبك» ضمن الأعمال الشاقة، حيث تم التواصل مع مؤسسة البترول لسرعة انجاز هذا الملف. وأكد الصابري ان صرف بدل الأعمال الشاقة حق اصيل لموظفي الشركة، فلا يعقل أن يعمل موظف في صناعة البتروكيماويات الخطرة بأي شركة في العالم دون أن يكون ضمن الأعمال الشاقة، مشددا على متابعة هذا الأمر العالق وسنبذل كل الجهود حتى نتمكن من إنجازه في أسرع وقت. ووجه الشكر الى مدير عام التأمينات الاجتماعية بالوكالة لتعاونه الكامل وحرصه على سرعة إنجاز هذا الملف.