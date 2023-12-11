قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام لمجموعة شركات معرفي حامد الشمري إنه في إطار المسؤولية الاجتماعية والالتزام الإنساني، نظمت مجموعة شركات معرفي حملة تبرع بالدم لموظفيها وذلك بالتعاون مع بنك الدم المركزي وشهدت الحملة نجاحا باهرا بمشاركة عدد كبيرة من الموظفين الذين تسابقوا إلى تلبية الواجب الإنساني الأمر الذي ساهم في إنجاح الحملة لتعزيز مخزون الدم لدى بنك الدم المركزي وتقديم الدعم لصحة وسلامة المجتمع.



وأكد الشمري أن المجموعة حريصة دائما على المشاركة والتشجيع والدعم المستمر لمثل هذه الأعمال الإنسانية.



وتقدمت مجموعة شركات معرفي بجزيل الشكر والتقدير لجهود موظفين بنك الدم المركزي وبالأخص الفريق الطبي الذي كان مستعدا بجميع المعدات والأجهزة الضرورية لنجاح هذه الحملة.



وفي الختام توجهت مجموعة شركات معرفي بالشكر لجميع المتبرعين وموظفيها القائمين على الحملة لمشاركتهم الفعالة والمساهمة في إنجاحها.