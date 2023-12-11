القاهرة - خديجة حمودة



شهدت العاصمة الإدارية الجديدة أمس حدثا هو الأول من نوعه، يتمثل في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد نقل الوزارات بالعاملين إليها. واحتشد الناخبون في طوابير طويلة أمام اللجان مع فتح اللجان أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط تواجد شرطي لتأمين العملية الانتخابية.



وشهدت اللجنة الفرعية في بنك فيصل الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة طوابير طويلة من الوافدين الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر وقبل فتح باب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وذلك على وقع الأغاني الوطنية التي حرص بعض المواطنين على تشغيلها أمام اللجنة.



وتم تخصيص 3 لجان فرعية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مقر الجهاز التنفيذي بالعاصمة الإدارية وفي الحي الحكومي الجديد، وبمقر بنك فيصل.



وتضم العاصمة الإدارية الجديدة الحي الحكومي الذي يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب.