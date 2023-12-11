القاهرة ـ خديجة حمودة



شهدت لجان الاقتراع في مصر إقبالا حاشدا منذ بدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح امس، حيث أدلى الناخبون في الداخل بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجري تحت إشراف قضائي كامل وتستمر على مدى 3 أيام متتالية 10 و11 و12 ديسمبر الجاري وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية



وكان القضاة رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) قد تسلموا مقار اللجان منذ الصباح الباكر وقاموا بمعاينتها، والتأكد من توافر جميع المستلزمات لإجراء العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالأوراق والمستندات ومحاضر الإجراءات وكشوف الناخبين والأحبار الفسفورية، وفتح الصناديق الانتخابية للتأكد من خلوها تماما من أية أوراق مسبقا، ثم غلقها بأقفال بلاستيكية كودية خاصة.. كما تواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مناخ آمن تسوده الطمأنينة.



واستهل القضاة المشرفون على الانتخابات اليوم الأول للعملية الانتخابية، بقيامهم وأمناء وأعضاء اللجان الفرعية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك في كشف خاص يفيد بتصويتهم، وذلك بخلاف كشف الناخبين المقيدين باللجنة الذين لهم حق التصويت بها، واحتشد الناخبون في طوابير طويلة أمام اللجان وسط تواجد شرطي لتأمين العملية الانتخابية.



ويبلغ تعداد من يحق لهم التصويت في الانتخابات حوالي 67 مليون ناخب، بحسب قاعدة بيانات الناخبين، وذلك في العملية الانتخابية التي ستجرى تحت إشراف قضائي من خلال نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على 11 ألفا و631 لجنة اقتراع فرعية تقع بداخل 9376 مركزا انتخابيا تخضع لإدارة وإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يعاون القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، حوالي 60 ألف موظف في اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ والمتابعة.



وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لحقهم الدستوري في الاقتراع وذلك من خلال تحديد لجانهم الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد اللجان بإرشادات مكتوبة لتسهيل عملية الاقتراع لمن يعانون من إعاقة سمعية، فضلا عن وجود بطاقات تصويت مطبوعة بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.



وحرص المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي امس على الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات وجود إقبال كثيف امس في مختلف لجان الاقتراع بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنها دفعت بقضاة احتياطيين لتسريع وتيرة عمليات التصويت حرصا منها على التيسير على الناخبين.