القاهرة ـ هناء السيد



أدلى د.أحمد الطيب شيخ الأزهر بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة في محافظة القاهرة.



كما أدلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته وحث المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.



وقال البابا، خلال لقائه السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات الصعيد، إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري. وأضاف: نحن نقول «مش هسيب حقي».



ووجه النداء لكل المصريين والأقباط، مؤكدا أن المشاركة هي ما يهم، وشجع البابا الحاضرين من الآباء الكهنة وأبناءهم، على تحفيز وتوعية كل من حولهم. وأكد أن فرصة التصويت جيدة لأنها متاحة لثلاثة أيام.