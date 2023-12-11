كشف د. نبوغ العوا، اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة، والعميد السابق لكلية الطب في جامعة دمشق عن تسجيل أول حالتي وفاة بالمتحور الجديد لكورونا المعروف باسم EG5.

وقال العوا في مقابلة مع إذاعة أرابيسك إف إم المحلية، إن حالتي الوفاة بمتحور EG5 الذي ظهر قبل نحو شهرين كانتا لشخصين مدخنين أحدهما يبلغ من العمر 70 عاما والآخر شاب يعاني من الربو.

وأضاف ان المتحور إي جي.5 «EG5» يظهر بأعراض تنفسية وهضمية من حرارة عالية والتهاب وألم شديد في البلعوم وبحة صوت والتهاب جيوب وضيق نفس وسعال جاف إضافة إلى إسهال غير مبرر وغثيان وأيضا وهن عضلي، لكن تأثيره على الرئة أخف ووصوله إليها أقل سرعة.

وأشار العوا إلى انه لا توجد مسحة للتأكــد من الإصابــة بالڤيروس؛ لأن الـ «PCR» المعتاد لا يكشف المتحور الجديد لكن نقوم بتشخيصه، استنادا إلى الأعراض والتقارير التي تنشرها منظمة الصحة العالمية.

وفي الوقت الحالي معظم حالات «الرشح والكريب» ليست انفلونزا عادية إنما «كورونا» ونعالجه بأدوية غير اعتيادية حتى تؤثر في المتحور الجديد.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات الوقاية من العدوى والقيام بإجراء تحليل ڤيتامين «د» لأننا لاحظنا في الهجمة الأولى لڤيروس كورونا أن 80% من الشعب السوري يعانون من نقص ڤيتامين «د» علما أنه ضروري جدا لرفع المناعة.