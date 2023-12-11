يحيى حميدان



يتطلع فريق الكويت لخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لمنطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عندما يحل ضيفا اليوم على الوحدات الأردني بستاد «عمان الدولي» ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



ويلعب اليوم كذلك في المجموعة ذاتها الكهرباء العراقي مع ضيفه الاتحاد أهلي حلب السوري في مدينة البصرة.



ويحتل «الأبيض» المركز الثالث حاليا برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر الكهرباء برصيد 10 نقاط، ويتقدم بفارق نقطة عن الوحدات الذي يحل بالمركز الثاني، فيما يقبع أهلي حلب في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.



ويسعى الفريق الكويتاوي لتحقيق الانتصار على مستضيفه الوحدات لخطف بطاقة التأهل من بوابة صاحب أفضل مركز ثان من بين المجموعات الثلاث لمنطقة غرب آسيا بعد شطب نتائج جبل المكبر الفلسطيني في المجموعة الأولى، وبالتالي ستشطب نتائج أصحاب المركز الثاني مع رابع المجموعات الثلاث، لذلك تبدو فرصة «الأبيض» كبيرة كونه لم يكسب سوى نقطتين فقط من الفريق السوري صاحب المركز الأخير وفوزه فقط هو ما سيبقيه في البطولة الآسيوية التي حقق لقبها في 3 مناسبات سابقا.



ويمر الكويت بفترة من اهتزاز المستوى في الآونة الأخيرة عجلت برحيل المدرب الصربي بوريس بونياك وعودة التونسي نبيل معلول من جديد لقيادة «الأبيض»، حيث نجح في اختباره الأول بعد الفوز على النصر 2-1 الخميس الماضي في الجولة التاسعة من دوري «زين» الممتاز وذلك عقب 3 مباريات لم يحقق خلالها الفريق الفوز.



ومن المنتظر أن يضع المدرب معلول ثقته في عبدالرحمن كميل في حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعي التونسي بلال عيفة وفهد الهاجري وسامي الصانع ومشاري غنام، والمغربي مهدي برحمة وأحمد الظفيري وعلي حسين في خط الوسط، وسيكون التونسي طه ياسين الخنيسي في مركز المهاجم ويساعده على الأطراف البحريني محمد مرهون ومحمد دحام.



وفي الجهة المقابلة، يعيش الوحدات ظروفا جيدة في الآونة الأخيرة لاحتلاله المركز الثاني في الدوري الأردني بتحقيقه 6 انتصارات وتعادل وحيد ولم يتعرض للهزيمة في هذه المسابقة. ويقود المدرب العماني رشيد جابر فريق الوحدات منذ 3 أشهر، وهو يعول على مجموعة مميزة من لاعبي الخبرة يتقدمهم صالح راتب وخالد عصام ومحمد أبورزق والمحترف العاجي سيدريك هنري الذي سبق له الاحتراف في الدوري الكويتي مع أندية العربي والفحيحيل والقادسية وخيطان.



معلول يحذّر



من جهته، أكد مدرب «الأبيض» نبيل معلول امتلاكه فكرة عامة وشاملة عن الوحدات بعدما تمت دراسته بشكل جيد خلال الأيام القليلة الماضية.



وأشار معلول، في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس في العاصمة الأردنية عمان، إلى أن المباراة اليوم ستكون مهمة للطرفين لكون كل طرف يسعى للفوز للاستمرار بالبطولة القارية وتفادي الخروج المبكر.



بدوره، قال المدافع فهد حمود انه وجميع زملائه اللاعبين مستعدون لمواجهة اليوم المهمة، مؤكدا أن حسابات التأهل في المجموعة صعبة ومعقدة، والأمر الذي نعرفه فقط هو انه علينا تحقيق الفوز للتأهل للدور التالي.