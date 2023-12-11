يدخل اليوم دوري بنك وربة لكرة القدم للملاعب العشبية للرجال والذي يقام ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 14 هيئة ومؤسسة تعليمية حكومية، وخاصة اليوم الثاني بإقامة مباراتين ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، حيث يلتقي في الساعة 5:15 مساء كلية التكنولوجيا والطيران مع الجامعة الأمريكية في الكويت، تعقبها في الساعة 7:00 مساء مباراة الجامعة الأمريكية الدولية مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، وتقام المنافسات على ستاد المدينة الرياضية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ.



من جانب آخر، تقام اليوم المباراة النهائية لدوري بنك وربة للبادل، والتي ستجمع جامعة الخليج والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتي ستقام على ملاعب جامعة الخليج في الساعة 7:00 مساء وتسبق المباراة النهائية مباراة تحديد صاحب المركز الثالث الذي سيتنافس عليه أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية والجامعة الأمريكية في تمام الساعة الـ6:00 مساء. وأكد رئيس اللجنة الفنية لدوري كرة القدم وليد نصار أن اللجنة اعتمدت كل ملاحظات المؤسسات المشاركة والخاصة بالمواعيد وعدم تعارضها مع دوري الجامعات الخاصة، وقال: هناك بعض الفرق تشارك في دوري الجامعات الخاصة، ومن أجل العمل على نجاح دوري بنك وربة للتعليم العالي، كما أشار نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي د.سلمان حاجي إلى أن رعاية بنك وربة لدورة هذا العام ساهمت في ارتفاع المنافسة بعدما أعلن البنك عن القيمة المالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بعدما اقتصر الأمر في النسختين الأولى والثانية على البطل والوصيف فقط.