القاهرة - محمد سامي



نجح الزمالك في الحفاظ على صدارته للمجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه على ضيفه ساجرادا الأنغولي1 -0 في إطار الجولة الثالثة، ليرفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما توقف رصيد ساجرادا عند 3 نقاط.



جاء هدف الأبيض في الدقيقة 42 بأقدام أحمد سيد زيزو، فيما أكد معتمد جمال المدير الفني للزمالك أن فريقه لم يضمن التأهل بعد، ولايزال هناك ثلاث مباريات متبقية قد تقلب موازين المجموعة.



ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية صباح اليوم بمشاركة المدافع الدولي محمود حمدي الونش بعد عودته من رحلته العلاجية بالإمارات، فيما يواصل الجناح مصطفى شلبي برنامجه العلاجي، كما يعود الثلاثي المعاقب أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي لتدريب الفريق اليوم أيضا بعد انتهاء فترة عقوبة الإيقاف الموقعة عليهم لمدة شهر منذ لقاء زد بالدوري الشهر الماضي.



فيما صرح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بأن «قرار مجلس الإدارة بعرض الثلاثي للبيع لم يتم التراجع عنه، وأمر مشاركة الثلاثي في المباريات في يد المدير الفني للفريق».



من جانب آخر، تتجه الأنظار في التاسعة مساء بتوقيت الكويت إلى مدينة مراكش المغربية لمتابعة حفل توزيع جوائز الأفضل في 2023 في أفريقيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وينافس الأهلي بطل دوري الأبطال على لقب أفضل ناد في أفريقيا بجانب الوداد المغربي (وصيف دوري الأبطال والسوبرليغ)، وصنداونز الجنوب إفريقي بطل السوبرليغ.



كما ينافس الحارس الدولي المخضرم محمد الشناوي على جائزة أفضل حارس مرمى مع كل من المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي والكاميروني أندري أونانا حارس مرمى مان يونايتد.



الجدير بالذكر أن النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول تواجد في القائمة النهائية المرشحة للقب أفضل لاعب أفريقي عن عام 2023 رفقة كل من أشرف حكيمي ظهير باريس سان جرمان ومنتخب المغرب، والنيجيري فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي. وسبق لصلاح أن نال تلك الجائزة عامي 2017 و2018.



وبشأن ألعاب الصالات، تمكن الأهلي من حصد لقب السوبر المصري لكرة اليد رجال عن جدارة بعد تغلبه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 26-24، في البطولة التي أقيمت لأول مرة خارج مصر على ملعب صالة الشيخ زايد في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.