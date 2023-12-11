اختتمــت مســـاء أول من امس بطولة الكويت الوطنية للاستعراض على الجليد (الفيغر) للفتيات في صالة نادي الألعاب الشتوية منظم البطولة بتتويج الفائزات بمسابقاتها بمختلف المستويات والفئات السنية بمشاركة 40 لاعبة من النادي وعدد من الأكاديميات المتخصصة باللعبة.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي عن تتويج اللاعبات دانة المطلق وسارة اللهو ولارا البراك وليلى الفارسي ودلال البدر وحصة الصرعاوي بالمراكز الأولى ضمن فئاتهن المقررة.

وقالت رئيسة اللجنة النسائية في اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات إن البطولة أظهرت المستوى المتميز للاعبات الكويتيات في هذه اللعبة الأولمبية الشتوية، مشيدة بجهود النادي لنشر هذه اللعبة ودعم الفتاة الكويتية الممارسة لكل الرياضات الشتوية.

وأضافت أن اللجنة والنادي اتفقا على وضع خطة طويلة الأمد لإعداد لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية في كل ألعاب النادي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقررة إقامتها في السعودية عام 2029.

وأوضحت أن اللجنة الأولمبية تولي رياضة المرأة في الكويت اهتماما كبيرا بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المتخصصة لتشجيع الفتيات على ممارسة شتى أنواع الرياضات الفردية والجماعية. من جانبه، أكد رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي، أن تنظيم النادي للبطولة يهدف إلى الارتقاء بمستوى اللاعبات في هذه الرياضة إضافة إلى اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني في البطولات الخارجية.

وقال العجمي إن النادي استقطب خمسة حكام أجانب من روسيا وتركيا لإدارة البطولة بواقع أربع حكمات وحكم واحد ضمانا للحيادية، منوها بجهود الجهازين الفني والإداري من منتسبي ومنتسبات النادي على تنظيمهم الرائع للبطولة.