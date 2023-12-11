تقام مساء اليوم في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله مباراة كأس السوبر للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لكرة الصالات التي ستجمع فريق وزارة الكهرباء والماء بطل دوري النسخة الماضية مع فريق وزارة التربية بطل الكأس، حيث يتطلع الفريقان إلى تحقيق إنجاز جديد لهما قبل انطلاق منافسات النسخة الجديدة من الدوري المحدد له 19 الجاري، والذي سيقام من خلال مجموعتين بمشاركة 9 فرق، تضم المجموعة الأولى 4 فرق والثانية 5 فرق يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

وأشار نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع - رئيس اللجنة العليا لدوري الوزارات حامد الهزيم إلى أن اللجنة الفنية لدوري كرة القدم للصالات انتهت من كافة الترتيبات لإقامة مباراة السوبر التي ستجمع بين بطل الدوري وزارة الكهرباء والماء مع بطل الكأس وزارة التربية والتي تعد بداية لانطلاق منافسات الموسم الجديد، كما بين الموجه العام للتربية البدنية بنين - مشرف عام دوري الوزارات في وزارة التربية وليد عايش أن فريق الوزارة لكرة الصالات جاهز لمواجهة اليوم أمام فريق وزارة الكهرباء والماء، وهناك دعم كبير للفريق من مسؤولي الوزارة لتحقيق لقب السوبر حتى يكون دافعا قويا قبل المشاركة في بطولة الدوري.