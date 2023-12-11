

تعود السعودية إلى واجهة الأحداث الكروية العالمية مرة أخرى حينما تستضيف لأول مرة النسخة الـ 20 من بطولة كأس العالم للأندية في مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، وهي النسخة الأخيرة بالنظام الحالي بمشاركة 7 أندية، حيث ستشهد تغييرا تاريخيا ابتداء من نسخة 2025 بمشاركة 32 ناديا.



ولفتت السعودية أنظار العالم بعد إحداث ثورة غير مسبوقة في التعاقدات مع نجوم أندية العالم للعب بالدوري السعودي للمحترفين لتصبح حديث الصحافة الدولية ومصدرا يوميا للبرامج والمقالات الصحافية.



وكانت البداية بتعاقد النصر في يناير الماضي مع الهداف البرتغالي الفذ كريستيانو رونالدو، ليتبعه الاتحاد بالتعاقد مع حامل الكرة الذهبية الفرنسي الدولي كريم بنزيمة، هداف ريال مدريد، ثم تبعهما الهلال بالتعاقد مع نجم الكرة البرازيلية وأيقونة أميركا الجنوبية نيمار، قبل أن يعلن الأهلي تعاقده مع الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وبعدها تسابقت الأندية السعودية المختلفة في التعاقد مع نجوم عالميين أمثال الحارس المغربي ياسين بونو والفرنسي نغولو كانتي، والبرازيلي فابينيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والصربي سيرجي سافيتش، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والحارس إدوارد ميندي، والإنجليزي جوردان هندرسون، ليصبح للدوري السعودي حديث العالم لما يضمه من نجوم من أفضل لاعبي العالم.



هذا الأمر فتح أحد أعظم قصص نجاح الاتصال الناجح بالعالم الخارجي الكروي بعد أن أصبح الدوري السعودي منقولا عبر الشاشات لأكثر من 138 قناة تلفزيونية بتأكيد إعلامي سابق من وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.



وستكون جدة جاهزة لاحتضان المونديال الأكبر على مستوى الأندية العالمية بمشاركة بطل دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي، وبطل دوري أبطال أفريقيا الأهلي وبطل دوري أبطال آسيا أوراوا ريد دياموندز الياباني، وبطل دوري أبطال أميركا الجنوبية فلومينينسي البرازيلي، وبطل الدوري السعودي اتحاد جدة، وبطل دوري أبطال وقيانوسيا أوكلاند سيتي النيوزيلندي وليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، حيث سيقص شريط البطولة غدا اتحاد جدة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، علما أن الفائز سيلتقي في الدور التالي الأهلي.



ووصلت السعودية لذروة المجد الكروي بعد أن أعلنت منفردة استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2034 بعدما أغلق الاتحاد الدولي (فيفا) باب إبداء الرغبة أمام دول قارة آسيا وأوقيانوسيا لتصبح السعودية أول دولة عربية تستضيف كأس العالم بعد زيادة عدد المشاركين إلى 48 منتخبا ابتداء من مونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.



ويمثل المونديال الكروي التأكيد العالمي على القدرة والكفاءة السعودية والثقة الدولية إضافة إلى العمق في صناعة التأثير العملي بالعالم، بتحويل التحديات إلى فرص عظيمة للنجاح الرياضي والكروي وجذب أنظار العالم وفتح مجالات الاستثمار وتمتين البنية التحتية وإطلاق القدرات البشرية نحو فرص التوظيف والترحيب بالعالم والانفتاح على جذب الثقافات المختلفة وتجسيد ثبات الرؤية السعودية.





أبرز المناسبات السابقة بالمملكة



استطاعت السعودية بوقت وجيز جدا الانتصار على عامل الزمن لتكون وجهة رئيسية للأحداث العالمية الرياضية التي انطلقت في 2018 بإقامة مباريات كأس السوبر الإيطالي، وفي 2019 بإقامة كأس السوبر الإسباني بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بالإضافة إلى إقامة بطولة السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل في الرياض وجدة، إذ فاز كل منتخب بنسخة. وأقيمت 3 نسخ لكأس سوبر إيطاليا في السعودية توجت بها أندية يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان، وأقيمت أول نسخة من كأس السوبر الإسباني في السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وحينها حصد ريال مدريد اللقب بعدما تغلب على أتلتيك بلباو في النهائي، وفي النسخة الأخيرة، تجاوز ريال مدريد فالنسيا في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وفاز برشلونة على ريال بيتيس ليقام «الكلاسيكو» في الرياض ويفوز النادي الكاتالوني بالمباراة النهائية 3-1.



وفي 2020 أعلنت السعودية إقامة رالي داكار الصحراوي الشهير لـ 10 أعوام بالإضافة إلى فورمولا - إي في الدرعية منذ 2018 وفورمولا1 منذ2021. واستقبلت الدرعية وجدة نزالين تاريخيين في رياضة الملاكمة كان طرفا الأول البريطاني أنتوني جوشوا والأميركي أندي رويز جونيور بينما تواجه في الأخير اللاعب البريطاني أمام الأوكراني أولكساندر أوسيك. كما استضافت الرياض مؤخرا دورة الألعاب العالمية للفنون القتالية 2023، كما تستعد لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية في 2025 وكأس آسيا لكرة القدم 2027، إضافة لاستضافة العديد من مباريات التجمع لدوري أبطال آسيا ومباريات كأس الاتحاد الآسيوي.



وأخيرا اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السعودية لتستضيف الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة عامي 2024-2025، حيث سيتم لعب تلك الأدوار بنظام التجمع بين فرق شرق وغرب القارة. ونظمت السعودية سباق «طواف السعودية 2022»، بمشاركة 15 فريقا عالميا من 10 دول، كما استضافت ختام منافسات سباق «ديزرت إكس بري» في نيوم، في افتتاح الموسم الثاني من سلسلة سباقات «إكستريم إي» للسيارات الكهربائية رباعية الدفع.