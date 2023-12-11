عاد مان سيتي حامل اللقب إلى سكة الانتصارات إثر تغلبه على لوتون تاون المتواضع بصعوبة 2-1 في المرحلة السادسة عشرة من بطولة انجلترا لكرة القدم. والفوز هو الأول لسيتي بعد سلسلة من اربع مباريات تعادل في ثلاث منها وخسر واحدة، ليتراجع من المركز الاول الى الرابع.



وبقي مان سيتي رابعا برصيد 33 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن ليفربول.



ومع وصول المباراة إلى الثواني الأخيرة من الشوط الأول، افتتح لوتون التسجيل بواسطة مهاجمه اليجا اديبايو. وضغط سيتي في الشوط الثاني ونجح في ادراك التعادل عبر صانع ألعابه البرتغالي برناردو سيلفا (62). وسرعان ما أضاف جاك غريليتش الهدف الثاني (65).



وغاب المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند عن فريقه مان سيتي ضد لوتون تاون بسبب إصابة في قدمه قد تؤثر على جاهزيته في جدول مزدحم لأصحاب الثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.



كما تحوم الشكوك حيال هالاند، الذي سجل 19 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل سفر سيتي إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.



وحقق فولام فوزا ساحقا على جاره وست هام بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها المكسيكي راوول خيمينيس (22) والبرازيلي ويليان (31) وتوسين ادارابيويو (41) وهاري ويلسون (60) والبرازيلي كارلوس فينيسيوس (88).



وحقق ايفرتون فوزه الثاني في غضون 4 أيام اثر تغلبه على تشلسي الجريح 2-0 سجلهما لاعب الوسط الفرنسي عبدولاي دوكوريه (54) والبديل لويس دوبن (90+2).



هذا، وأشاد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بأداء لاعبيه رغم الهزيمة أمام أستون فيلا 0-1 أول من أمس، مؤكدا أنه محبط من النتيجة، وذلك لفقدانه الصدارة لصالح ليفربول.



وقال أرتيتا في تصريحاته إلى «بي.بي.سي»: «محبط من النتيجة، أنا فخور حقا بالطريقة التي لعبنا بها في هذا الملعب ضد هذا الفريق».