حقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على ضيفه ألميريا متذيل الترتيب 2-1 ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



سجل ألفارو موراتا الهدف الأول (17) وأضاف الأرجنتيني أنخيل كوريا الهدف الثاني (22)، فيما سجل البرازيلي ليو باتيستاو هدف ألميريا (62).



وعلى ملعب «سيفتاس ميتروبوليتانو»، بدأ أصحاب الأرض بالضغط سريعا، فافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل في الدقيقة السادسة، لكن الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا ألغى الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (الفار) بداعي التسلل.



وعاد موراتا ليسجل الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 17 بعدما تخطى المدافع والحارس ليسجل ثامن أهدافه في الدوري هذا الموسم، والهدف رقم 22 في جميع المسابقات، مقتربا من معادلة رقمه القياسي في عدد الأهداف خلال عام واحد (23 في عام 2017).



وأضاف كوريا الهدف الثاني (22) بسهولة بعد عرضية من ماركوس لورنتي.



وقلص باتيستاو الفارق لألميريا في الدقيقة 62، مستغلا كرة مرتدة تصدى لها الحارس السلوفيني يان أوبلاك.



وعاد ريال سوسييداد لسكة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه فياريال بثلاثية نظيفة في الشوط الاول تناوب على تسجيلها ميكل ميرينو (38) ومارتين سوبيمندي (41) والياباني تاكيفوسا كوبو (45+4).



وعمق ريال مايوركا جراح اشبيلية عندما تغلب عليه بهدف نظيف سجله الكندي سيل لارين في الدقيقة الحادية عشرة. وتختتم المرحلة اليوم بلقاء رايو فايكانو مع سلتا فيغو.