الرياض - خالد المصيبيح



تقام اليوم ثلاث مواجهات في ربع نهائي مسابقة كأس الملك، فيلتقي الهلال مع التعاون في لقاء يبحث فيه الفريقان عن مواصلة تقديم عروضهما الجيدة التي اتضحت خلال الدوري السعودي، وإذا كان أنصار الهلال قد تحققت أمنيتهم بمواجهة التعاون، حيث مازالوا يحملون معه ذكرى غير جيدة في المسابقة نفسها بعد فوز التعاون في 2019 بخماسية مازالت أحداثها عالقة في ذاكرتهم.



كما يحل النصر ضيفا على الشباب في لقاء يسعى فيه صاحب الأرض كثيرا من أجل إبقاء حظوظه في المنافسة على الكأس بعد أن فقدها في الدوري وحلوله في موقع متأخرا جدا بعيدا عن المنافسة فيما يبحث «العالمي» على استمرار منافسته على جميع الألقاب.فيما يجمع اللقاء الثالث، أبها مع الخليج وذلك بعد 3 أيام من لقائهما في الدوري الذي انتهى للخليج 3-1، بينما تم تأجيل اللقاء الرابع المقرر بين اتحاد جدة والفيصلي بسبب مشاركة الاتحاد في بطولة أندية العالم التي ستنطلق غدا في جدة.



وشهدت نهاية الجولة الـ16 من الدوري، استعادة الأهلي المركز الثالث بتعادل سلبي مخيب مع ضيفه الرائد، وهو التعادل الثالث للأهلي في مبارياته الأربع الأخيرة فأهدر فرصة الاقتراب قليلا من النصر الثاني بـ 37 نقطة، ليتوقف رصيده عن 31 نقطة بفارق الأهداف أمام التعاون الذي كان انتزع المركز الثالث بفوزه على ضيفه الفيحاء 4-1 الجمعة، فيما تقدم الرائد الى المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.