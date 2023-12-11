استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الايطالي لكرة القدم، بعد يوم واحد من احتلالها مؤقتا من قبل يوفنتوس، وذلك بعدما اكتسح ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة في «سان سيرو» في ختام المرحلة الخامسة عشرة. وسجل رباعية انتر كل من التركي هاكان تشانهانوغلو (37 من ركلة جزاء) وفيديريكو ديماركو (42) والفرنسي ماركوس تورام (44) والارجنتيني لاوتارو مارتينيز (84). وعاد إنتر الى الصدارة برصيد 38 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثاني و9 عن جاره ميلان الذي مني بخسارة موجعة على يد أتالانتا 2-3. وسجل ثلاثية أتالانتا كل من النيجيري أديمولا لوكمان (38 و55) والبديل الكولومبي لويس موريال (90+5)، فيما سجل لميلان الفرنسي أوليفييه جيرو (45+3) والصربي لوكا يوفيتش (80). وخيم التعادل السلبي على مباراة فروسينوني مع ضيفه تورينو. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءين يجمعان بين إمبولي وليتشي، وكالياري وساسوولو.



فرنسا



قاد راندال كولو مواني فريقه باريس سان جرمان حامل اللقب الى تحقيق فوز صعب من ضيفه نانت 2-1 ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وأنقذ كولو مواني فريق العاصمة من فخ التعادل بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 83، بعدما افتتح برادلي باركولا التسجيل لباريس (41)، وأدرك الدولي المصري مصطفى محمد التعادل لنانت (55).



وواصل نيس مطاردته لباريس سان جرمان في صدارة المسابقة بفوزه على ضيفه ستاد ريمس 2-1.



ورفع نيس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف سان جرمان المتصدر.



وفي مباراة ثانية، عاد موناكو المنقوص بفوز ثمين من عقر دار مضيفه رين بعد ان تغلب عليه 2-1. وسجل البرازيلي فاندرسون (51) ويوسف فوفانا (85) هدفي فريق الامارة، قبل أن يقلص بنجامان بوريغو النتيجة لرين (90 من ركلة جزاء).