قاد الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس والمتألق أنتوني ديفيس فريقهما لوس أنجليس لليكرز للفوز بالنسخة الأولى من كأس «إن-سيزون» على حساب إنديانا بايسرز 123-109، على ملعب «تي-موبايل أرينا» في لاس فيغاس. وظفر «الملك» جيمس، الذي سيحتفل ببلوغه سن الـ 39 عاما في 30 الجاري بكأس المسابقة الحديثة ليضيفها إلى سجله المثقل بالإنجازات بعدما سبق له أن توج بلقب الدوري أربع مرات (2012 و2013 و2016 و2020)، إضافة إلى نيله لقب أفضل لاعب في الموسم المنتظم أربع مرات، وفوزه بذهبية أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012. واختير جيمس، الذي سجل 24 نقطة وأضاف إليها 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة، أفضل لاعب في المسابقة وحقق لقبه الثاني بقميص ليكرز بعد فوزه بالدوري في فقاعة أورلاندو عام 2020، حيث اقيمت جميع المباريات بسبب تداعيات فيروس كورونا. واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قسمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي وتأهل المتصدرون الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.



وتحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «أن بي ايه» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية. وحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز بالكأس على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار. وهيمن ليكرز على المباراة منذ البداية حتى النهاية، ولم يفسح لمنافسه التقاط أنفاسه، فأنهى الشوط الأول متقدما 65-60، وأنهى الربع الثالث 25-22 والأخير 33-27، ليخرج فائزا بفارق 14 نقطة.