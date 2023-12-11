أفلت باير ليفركوزن من الهزيمة الأولى للموسم لمرحلة ثانية تواليا، وذلك بتعادله مع مضيفه شتوتغارت الثالث 1-1 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



ورفع فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو، الذي يبقى الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى من دون هزيمة هذا الموسم، رصيده الى 36 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب.



في المقابل، أكد شتوتغارت مجددا أنه قادر على أن يكون في قلب الصراع على الزعامة، رافعا رصيده الى 31 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف بايرن قبل زيارته الى معقل النادي البافاري الأحد المقبل. وانتهى الشوط الأول لصالح أصحاب الأرض عن جدارة بعدما وضعهم كريس فوهريتش في المقدمة (40)، لكن ليفركوزن أطلق المواجهة من نقطة الصفر في مستهل الشوط الثاني بهدف فلوريان فيرتس (47).



وعمق لايبزيغ جراح مضيفه بوروسيا دورتموند بعدما تغلب عليه 3-2 على ملعب «سيغنال إيدونا بارك».



ويحتل لايبزيغ المركز الرابع برصيد 29 نقطة، ويتقدم حاليا بأربع نقاط على دورتموند صاحب المركز الخامس. ويعاني دورتموند دفاعيا بشكل قوي هذا الموسم إذ تلقى حتى اللحظة 23 هدفا في 14 مباراة.