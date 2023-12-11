«الطيران المدني»: الملاحة الجوية في مطار الكويت تسير بشكل طبيعي رغم الضباب



عاطف رمضان



تتأثر الكويت حاليــا بانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب لتصل إلى أقل من 100 متر على بعض المناطق.



وقال الفلكي والمؤرخ ورئيس الجمعية الفلكية عادل السعدون في تصريح لـ«الأنباء» انه لوحظ خلال الايام الاخيرة ارتفاع في درجات حرارة الطقس بمعدلات مرتفعة في الوقت الذي يفترض فيه ان يكون الجو باردا وألا تتعدى درجة الحرارة 10 درجات مئوية، موضحا انه بسبب ارتفاع درجات الحرارة حاليا فإن الرياح الشمالية الشرقية او الجنوبية تحمل بخار الماء الذي بدوره نتج عنه وجود رطوبة في الجو.



واشار السعدون الى انه بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو تشكل الضباب وانتشر في الكويت خاصة في المناطق الساحلية وبلغت الرؤية اقل من 100 متر في بعض المناطق.



وقد أعلنت ادارة الارصاد الجوية أمس استمرار تشكل الضباب حتى ساعات صباح اليوم في المناطق الساحلية وبعض مناطق البلاد.



وقالت «الارصاد» إن الضباب أدى الى انخفاض الرؤية الأفقية وانعدام الرؤية على بعض الجزر والمناطق الملاصقة للسواحل، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي سطحي أدى إلى حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وفي الوقت ذاته فإن تقلب الرياح أدى إلى ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية خاصة على السواحل وداخل البحر. وذكرت «الأرصاد» أن المرتفع الجوي ساهم في انخفاض درجات الحرارة وتكثف بخار الماء ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية المفاجئ وانعدام الرؤية على بعض الجزر والمناطق الملاصقة للسواحل.



كذلـــك دعـــت وزارة الداخلية مستخدمي الطرق إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الضباب في بعض المناطق بالبلاد.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة: إن غرفة عمليات هاتف الطوارئ «112» مستعدة لتلقي أي بلاغات للتعامل معها في هذا الشأن.



وطالبت مرتادي البحر بتوخي الحذر والاتصال على عمليات الإدارة العامة لخفر السواحل (1880888) عند مواجهة أي طارئ. بدورها، قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها البلاد حاليا.



وأوضح المتحدث الرسمي للادارة عبدالله الراجحي لـ«كونا» ان حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الطقس الحالية، مؤكدا أن خطة الطوارئ للتعامل مع هذا الوضع جاهزة في أي وقت.