أحمد مغربيعلمت «الأنباء» من مصادر أن مؤسسة البترول الكويتية تعمل على وضع ضوابط جديدة بشأن الشروط الخاصة بصرف المكافأة التشجيعية للعاملين في القطاع النفطي، حيث سيتم تطبيق نظام آلي موحد لنظام المكافأة التشجيعية على مستوى القطاع، وجار وضع النظام بالتنسيق مع كلالمعنيين. وقالت إنه تمت مراجعة النظام ووضع شروط وضوابط للمكافأة التشجيعية السنوية للمديرين ومقترحات تعديل الميزانية، وتم رفع الموضوع إلى لجنة التعويضات وتطوير العاملين والقياديين، وطلبت اللجنة لاحقا ان تتم مراجعة المقترح وفق ملاحظاتها، وتم الانتهاء منه في شهر يونيو الماضي لإقراره، وتوقعت أن يتم إقرار الشروط للعمل بها اعتبارا من 2023/2024.وذكرت أن قيمة المكافأة التشجيعية تبلغ 2.5 مليون دينار سنويا.