السفير بدر التنيب: الكويت تواصل القيام بدورها الفعال دولياً لإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالسلم والأمن





أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا السفير بدر التنيب اليوم الأحد حرص الكويت على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع القارة الأفريقية في مختلف المجالات الحيوية والمهمة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير التنيب لـ «كونا» بعد اختتام جولة أفريقية ترأس خلالها وفد البلاد المشارك في الدورة التاسعة من «منتدى دكار الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا» الذي استضافته السنغال أخيرا تحت شعار «أفريقيا وإمكانياتها وحولها في مواجهة التحديات الأمنية وعدم الاستقرار المؤسسي» بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين من دول عدة وذلك بتكليف من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



وقال السفير التنيب: إن الكويت حريصة على مواصلة القيام بدورها الفعال دوليا لإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالسلم والأمن التي تعد أحد أهم الملفات المطروحة في مجلس الأمن الدولي وعلى الأجندة الدولية.



وذكر أن مناقشات المنتدى الذي استمر يومين تناولت قضايا حيوية منها الأمن السيبراني والتحديات الرقمية في أفريقيا وسبل تشغيل القوة الاحتياطية الأفريقية ومساهمة المجتمع المدني في الصمود والسلام والاستقرار والتصدي للجشع في إدارة الموارد الطبيعية في القارة.



وقام السفير التنيب بجولة شملت السنغال والرأس الأخضر وغامبيا، حيث تم خلالها تسليم رسائل خطية من قبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله إلى نظرائه في تلك الدول تتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.



وتم خلال الجولة عقد لقاءات مع وزير خارجية السنغال إسماعيل ماديور، ووزير خارجية الرأس الأخضر روي البتيرتو، وسكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإقليمي في الرأس الأخضر ميريان فييرا، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في غامبيا مامادو تنغارا.



وقد تمت مناقشة سبل الدفع بمستوى التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار، كما تم استعراض نشاط ودور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات التنموية وجهود الجمعيات الخيرية المتميزة في تقديم المساعدات الإنسانية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة والانتهاء من توقيع الاتفاقيات العالقة بين الكويت وتلك الدول، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وضم وفد الكويت المشارك في المنتدى إضافة إلى مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا سفير الكويت لدى السنغال عادل الأمير عددا من المسؤولين الكويتيين.