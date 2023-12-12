بعد الاستضافة الناجحة للنسخ الست الأخيرة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في الملاعب العربية، سيكون الوطن العربي مجددا محط أنظار محبي الساحرة المستديرة في العالم، حينما تنطلق النسخة رقم 20 للمسابقة في السعودية اليوم التي تتواصل فعالياتها حتى 22 الجاري بمشاركة 7 أندية هي: مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)، فلومينينسي البرازيلي (بطل أميركا الجنوبية)، كلوب ليون المكسيكي (بطل أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا)، أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)، بالإضافة الى ممثلي الكرة العربية في البطولة الأهلي المصري (بطل أفريقيا)، واتحاد جدة (بطل الدوري السعودي).



وباتت السعودية رابع البلدان العربية التي تنال شرف تنظيم كأس العالم للأندية، بعد الإمارات العربية المتحدة، التي استضافت المسابقة أعوام 2009،2010،2017،2018، والمملكة المغربية (2013،2014،2022)، وقطر (2019،2020)، لتصبح هذه هي النسخة العاشرة للبطولة التي تجري في أحضان الوطن العربي.



وتعتبر هذه هي النسخة الأخيرة، التي يقام فيها مونديال الأندية بالنظام القديم بمشاركة 7 أندية وبشكل سنوي، حيث تجري النسخة المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة عام 2025، بالنظام الحديث، عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسيع عدد الفرق المشاركة بالبطولة إلى 32 ناديا، على أن تقام كل 4 أعوام.



وتقام مباريات البطولة في مدينة جدة، وبالتحديد في ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يقرب من 63 ألف متفرج، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل، الذي يتسع 27 ألف متفرج.



ويقص شريط البطولة بالمباراة الافتتاحية اليوم بين اتحاد جدة وأوكلاند، حيث يلتقي الفائز منهما الأهلي بالدور الثاني الجمعة المقبلة، التي تشهد لقاء آخر بين أوراوا وليون في ذات اليوم، فيما يلتقي الفائز من لقاء الأهلي مع اتحاد جدة أو أوكلاند في الدور قبل النهائي مع فلومينينسي في 18 الجاري، في حين يلعب المنتصر من أوراوا وليون مع مانشستر سيتي في اليوم التالي، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين في المربع الذهبي للبطولة في 22 الجاري، الذي يشهد أيضا المباراة النهائية.



ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة من نتائجه المهتزة في الموسم الحالي بالدوري السعودي، حيث يتواجد حاليا في المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة، بفارق 16 نقطة كاملة خلف الهلال المتصدر، لتبدو حظوظه في المنافسة من أجل الاحتفاظ بلقبه المحلي ضئيلة للغاية، رغم الصفقات الضخمة التي أبرمها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، والتي من أبرزها المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، ومواطنه نغولو كانتي والبرازيلي فابينيو.



من جانبه، يحلم أوكلاند، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في البطولة بالحصول على المركز الثالث بنسخة 2014 في المغرب، بتحقيق المفاجأة رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.



وحفلت البطولة على مدار 19 نسخة سابقة، بالعديد من الأرقام القياسية والإحصائيات المميزة سواء للأندية المشاركة في المسابقة أو اللاعبين الذين دونوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ البطولة.



وخلال النسخ الماضية، كان لقب البطولة حكرا على أندية أوروبا وأميركا الجنوبية، حيث حصلت فرق القارة العجوز على 15 لقبا، في حين نالت فرق أميركا اللاتينية على 4 ألقاب، وتأتي الأندية الإسبانية في صدارة قائمة الأكثر فوزا بالبطولة، بعدما حصلت عليها 8 مرات، بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيها الفرق البرازيلية، فيما تواجدت أندية إنجلترا في المركز الثالث بامتلاكها 3 ألقاب في المونديال.



ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة برصيد 5 ألقاب، متفوقا بفارق لقبين أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، فيما تقاسم كورينثيانز البرازيلي وبايرن ميونخ المركز الثالث بقائمة الأندية الأكثر تتويجا بكأس العالم برصيد لقبين، بينما حصلت فرق ليفربول ومانشستر يونايتد وتشلسي، وإنترناسيونال وساو باولو البرازيلين، وميلان وإنتر الإيطاليين على اللقب مرة وحيدة. وشارك النجم الألماني المخضرم توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، في 6 مباريات نهائية بالبطولة، توج بها جميعا، ليصبح اللاعب الأكثر فوزا بلقب المسابقة، حيث حصل على كأس العالم عام 2013 برفقة فريقه السابق بايرن ميونخ الألماني، فيما نال البطولة أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022 مع الفريق الملكي.



بينما يتربع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لمونديال الأندية برصيد 7 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه الويلزي غاريث بيل، فيما سجل 4 لاعبين فقط 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة بالبطولة هم الأوروغواياني لويس سواريز ورونالدو وغاريث بيل والليبي حمدو الهوني، ويبقى رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية في النهائي.



ويتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب غوارديولا، قائمة أكثر المدربين تتويجا بكأس العالم للأندية، برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيهما الإسباني زندين زيدان.



ويعد الإسباني رامون تريبيوليتكس أكثر مدير فني مشاركة في البطولة، بعدما تواجد في 7 نسخ بالمسابقة، كما يتواجد المصري حسين الشحات، نجم العين الإماراتي السابق والأهلي المصري الحالي، في صدارة قائمة أكثر اللاعبين لعبا للمباريات بمونديال الأندية برصيد 12 لقاء.



هذا ويحلق الأهلي في صدارة قائمة أكثر الأندية خوضا للمباريات في مونديال الأندية برصيد 22 لقاء، كما يعتبر ريال مدريد أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات في 12 لقاء من إجمالي 14 لقاء خاضها بالمسابقة، علما بأنه يمتلك أيضا أكبر رصيد تهديفي في البطولة، بعدما سجل لاعبوه 40 هدفا خلال مسيرته بالمسابقة.



180 مليون يورو لهالاند



يبقى هالاند الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي البطولة بـ180 مليون يورو، فهو ماكينة أهداف لا تهدأ، حيث سجل 71 هدفا في 75 مباراة بقميص الفريق الإنجليزي في مختلف البطولات. وهناك لاعبا واحدا فقط يتجاوز عمره 40 عاما شارك في البطولة، لكن هذا الرقم قد يرتفع إلى 43 عاما في جدة، إذ يبلغ عمر حارس مرمى فلومينينزي فابيو ولاعب الوسط المدافع فيليبي ميلو 43 و40 عاما على التوالي.



23 عدد المحترفين



16 لاعبا من لاعبي مانشستر سيتي الـ23 محترفون، يليهم الاتحاد (10)، ليون (9)، أوكلاند سيتي (5)، أوراوا ريد دايموندز (5)، الأهلي (4) وفلومينينزي (3).



وسيكون حسين الشحات لاعب الأهلي هو أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس العالم للأندية، حيث شارك في 12 مباراة، وشارك إيميليانو لاعب أوكلاند في 11 مباراة، فيما خاض ثلاثي الأهلي أليو ديانغ وهاني محمد وطاهر محمد طاهر 10 مباريات لكل منهم.



04 أهداف لبنزيمة



كريم بنزيمة هو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف بين المشاركين في كأس العالم للأندية السعودية 2023، حيث سجل 4 أهداف في البطولة، ويسعى مهاجم ريال مدريد السابق إلى أن يصبح اللاعب الثامن الذي يسجل لعدة فرق في المسابقة. وسيكون ماتيو كوفاسيتش، الذي فاز بالبطولة مع ريال مدريد مرتين وتشلسي مرة واحدة، أول لاعب يفوز بالبطولة مع 3 أندية إذا رفع مانشستر سيتي الكأس.



62مليون ريال مجموع الجوائز



يصل مجموع جوائز بطولة كأس العالم للأندية إلى 16.5 مليون دولار قرابة 62 مليون ريال، حيث يحصل البطل على جائزة قدرها 5 ملايين دولار، و4 ملايين دولار للوصيف، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار، والمركز الرابع على مليوني دولار، وصاحب المركز الخامس 1.5 مليون دولار، والسادس على مليون دولار، فيما يحصل السابع على نصف مليون دولار.



السيتي والبحث عن لقب أول



يعد مانشستر سيتي، بطل أوروبا، المرشح الأول والأوفر حظا للتتويج بلقب كأس العالم للأندية، وهو ترشح منطقي، حيث إن إمكانيات الفريق البشرية والفنية جعلت الجميع يرشحونه للفوز بلقب أي بطولة يخوضها حتى وأن كان ذلك من دون نجمه البلجيكي كيفن دي بروين المصاب.



ويمكن الجزم بأن من يرشحون مانشستر سيتي للفوز بأي لقب محقون تماما، خاصة أن الفريق حصل على الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، من بينها لقب هو الأغلى في تاريخ النادي، دوري أبطال أوروبا، والذي انتزعه الفريق للمرة الأولى في تاريخه من خلال مواجهة قوية مع الإنتر في نهائي الموسم الماضي على ملعب «أتاتورك» في اسطنبول بهدف دون رد. وجاء فوز سيتي بلقبه الأول في دوري الأبطال بعد مشوار اتسم بأداء شبه ثابت للفريق في أغلب المباريات، والبداية كانت من المجموعة السابعة التي ضمت إلى جانبه كل من بوروسيا دورتموند الألماني وإشبيلية الإسباني وكوبنهاغن الدنماركي. ولا يمكن حصر نجومية السيتي وتألقه في شخص واحد، حيث يتواجد بيب غوارديولا في المنطقة الفنية، وهو الرجل الذي غير وجه كرة القدم في العالم في السنوات الأخيرة، وفي الملعب تجد أسماء نجوم عدة مثل إرلينغ هالاند، ماكينة الأهداف النرويجية، والبرتغالي برناردو سيلفا، والإسباني رودري، الذي يعده البعض أفضل لاعب وسط في العالم، بالإضافة إلى كايل ووكر وجون ستونز وناثان آكي وروبن دياز في الدفاع، والنجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الهجوم والنجم الشاب فيل فودين وغيرهم من اللاعبين أصحاب الإمكانيات العالية.





اتحاد جدة يتسلح بخبرات محترفيه



يرغب اتحاد جدة الذي يشارك بصفته بطل الدوري السعودي لتحقيق إنجاز جديد لكرة القدم السعودية في بطولة كأس العالم للأندية، ويفتتح المسابقة بمواجهة أوكلاند سيتي اليوم، في محاولة لتحقيق نتائج أفضل من التي حققها في مشاركته الأولى والوحيدة بالبطولة في عام 2005 الذي استهلها بمواجهة الأهلي في الدور التمهيدي وتغلب عليه بهدف نظيف، وفي قبل النهائي التقى مع ساو باولو البرازيلي وخسر 2-3 ليلاقي سابريسا بطل الكونكاكاف في مباراة تحديد المركز الخامس لكنه خسر 2-3 أيضا. ويملك اتحاد جدة، الملقب بالعميد، تاريخا طويلا منذ تأسيسه في عام 1927، فمنذ ذلك العام قضى النادي تاريخه بالكامل في الدرجة العليا.



الأهلي يستهدف مشاركة تاريخية



يستعد الأهلي لمشاركة تاسعة ورابعة على التوالي، اذ يعد ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (11 مرة)، وسيستهل مبارياته في النسخة الحالية الجمعة المقبل بمواجهة الفائز من مباراة الدور الأول التي تجمع بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.



ويطمح الأهلي من خلال مشاركته في هذه النسخة من البطولة في تحقيق مركز أفضل من المركز الثالث الذي حققه في 3 مرات من قبل أعوام 2006 و2020 و2021.



طموح مشروع لـ 4 فرق



يظهر فلومينينسي البرازيلي للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه بلقب كأس أبطال أميركا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس)، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1، وذلك بعد محاولة سابقة في نهائي 2008، الذي خسره بضربات الترجيح أمام إل دي كيتو الإكوادوري.



وانتهى انتظار فلومينينسي بعد 15 عاما، حينما توج باللقب على حساب بوكا جونيورز، لكن مشوار الفريق البرازيلي في المسابقة كان حافلا بالمحطات المهمة والصعبة.



كما يستعد ليون المكسيكي لظهور تاريخي أول في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز للمرة الأولى في تاريخه بلقب دوري أبطال الكونكاكاف.



وحقق ليون إنجازا تاريخيا بالفوز على لوس انجيليس أف سي الأميركي في نهائي دوري أبطال الكونكاكاف ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، بعد 30 عاما من حصوله على المركز الثاني للبطولة ذاتها عقب خسارة المباراة النهائية لنسخة 1993، وتوج ليون بلقب الدوري المكسيكي 8 مرات من قبل آخرها في 2020 كما سبق له الفوز بلقب الكأس 5 مرات، علما بأنه كان أول فريق مكسيكي يجمع بين لقبي الدوري والكأس وذلك في عام 1949.



هذا وعاد أوراوا ريد دياموندز الياباني للساحة العالمية مجددا بعد غياب دام 6 سنوات، وهو يحمل آمالا عريضة نحو بصمة تاريخية جديدة في مونديال الأندية، حيث يستعد لمشاركته الثالثة، حيث حقق البرونزية في مشاركته الأولى عام 2007 باليابان، مستغلا عاملي الأرض والجمهور بعد تتويجه بلقبه الآسيوي الأول.



ورغم تاريخه القصير الذي لا يتجاوز 20 عاما، سجل أوكلاند سيتي النيوزيلندي مسيرة حافلة في كأس العالم للأندية منذ ظهوره الأول في عام 2006.



وتأسس أوكلاند سيتي في 2004 بعد تدشين مسابقة الدوري النيوزيلندي لكرة القدم، ومنذ ذلك الحين شارك في 10 نسخ لمونديال الأندية بجانب انسحابه من نسختي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، ويستعد لتسجيل مشاركته الـ11 في المونديال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في البطولة.



وسجل أوكلاند 7 مشاركات متتالية في كأس العالم للأندية بين عامي 2011 و2017 باعتباره بطلا لأوقيانوسيا، ويستعد لمشاركة جديدة، حيث تنتظره مواجهة غاية في ‏لصعوبة في افتتاح البطولة أمام اتحاد جدة صاحب الأرض والجمهور.