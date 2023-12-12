القاهرة - ناهد إمام



قام السفير غانم الغانم سفيرنا لدى مصر يرافقه المستشار مشاري النيباري بزيارة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة. وقد اطلع على نشاط المكتب الكويتي والدور الانساني والخيري الذي يقوم به بجمهورية مصر العربية، مثنيا على دور المكتب الإنساني والاجتماعي المتميز في تقوية مجالات التعاون بين الشعبين الشقيقين.



وأكد السفير على أهمية الدور الذي يقوم به المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة مؤكدا على أنه يسهم بشكل كبير في ترسيخ العلاقات المصرية ـ الكويتية وأن للمكتب دورا مشرفا في مجالات الأعمال الإنسانية والخيرية بكافة أرجاء مصر.



وأعرب الغانم عن شكره لمدير المكتب في القاهرة سلوى العنزي وجميع العاملين على جهودهم الكبيرة في انجاح دور المكتب الخيري في مصر.



من جهتها، ثمنت سلوى العنزي زيارة السفير غانم الغانم وتفقده لسير العمل بمقر المكتب الكويتي، وكذلك التعرف على ما يقوم به المكتب من خدمات منها الأنشطة الاجتماعية تحقيقا للتكافل الاجتماعي والإنساني للعديد من الأسر الأولى بالرعاية مشيدة بما تقوم به السفارة من دعم لنجاح عمل المكتب وتحقيق أهدافه والحرص على المشاركة في افتتاح مختلف المشروعات التي يقوم بها.



وقالت العنزي ان السفير غانم الغانم اول الداعمين للدور الذي يقوم به المكتب في المجالين الانساني الخيري والذي لا يتأخر يوما في تلبية اي دعوة يتلقاها من المكتب لافتتاح المشاريع الخيرية.