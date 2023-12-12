قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال اقتراحا بإلزام أنشطة المطاعم على الواجهات البحرية بتوفير خدمات عامة.



وقال د.كمال في اقتراحه: تعتبر الواجهات البحرية على شاطئ الخليج العربي من الأماكن السياحية والترفيهية في الكويت ويرتادها العديد من المواطنين والمقيمين والسواح، وأغلبها تابع لشركة المشروعات السياحية المعنية بالخدمات السياحية والترفيهية والترويحية، ومن ضمن مكونات الواجهات البحرية مواقع استثمارية وتجارية كالمطاعم ووسائل الترفيه وغيرها.



وأضاف: من الملاحظ أن الواجهات البحرية بحاجة إلى الخدمات العامة: مصلى ومغاسل ودورات مياه، ولتوفير هذه الخدمات ولتفادي بناء مبان إضافية متفرقة ضمن الواجهة البحرية أقترح أن يتم إلزام المطاعم المستثمرة ذات المساحات التي تزيد مساحتها على 200م2 بتوفير خدمات عامة: مصلى ومغاسل ودورات مياه وغيرها ضمن مساحة الاستثمار عن طريق أبواب خارجية تمكن مرتادي الواجهات البحرية من استخدامها، وبمعادلة مناسبة بين المساحة المستثمرة، وعدد ومساحة الخدمات الملزمة على أن يتحمل صيانتها المستثمر، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.