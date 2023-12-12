قال مدير إدارة المشاريع والتنمية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله العبيدلي إن الأوضاع الإنسانية في غزة «كارثية» حيث يعاني الأطفال الرضع من النقص الحاد للحليب، مما يعرض حياتهم للخطر وإصاباتهم بأمراض سوء التغذية والتي انتشرت بشكل كبير عقب العدوان الغاشم على غزة. وبين العبيدلي أن هذا المشروع الإنساني «توفير الحليب لأطفال غزة الرضع» يعكس الهوية الوطنية لشعب الكويت المحب والداعم للأشقاء في فلسطين، ويعتبر كذلك حلقة جديدة من حلقات الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، ويهدف المشروع إلى توفير الحليب للأطفال الرضع فمن خلال التبرع بقيمة 10 دنانير تستطيع توفير الحليب لطفل لمدة شهر كامل. وحول آلية تنفيذ المشروع، أجاب العبيدلي: يتم تنفيذ المشروع من خلال شركائنا في الميدان من الجمعيات الرسمية المعتمدة والمشهرة في منظومة وزارة الخارجية.