لم يكن للقائمين على سفينة الأبحاث الكويتية المتعددة الأغراض «المستكشف»، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، أن يغفلوا عن مشاركة هذه الدرة العلمية الكويتية المخصصة لدراسة علوم البحار ومشاريع البحث العلمي في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» المتواصل في دبي.



وتترجم مشاركة سفينة «المستكشف» المزودة بالأجهزة المختبرية والمعدات العلمية لتنفيذ المسوحات البحرية والمهام المنوطة بها بكفاءة عالية في المؤتمر خطوة مهمة تعكس التزام الكويت بالمساهمة في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة ظاهرة تغير المناخ والحد من آثاره السلبية على البيئة والمجتمعات.



وحفلت هذه المشاركة بتقديم معهد الكويت للأبحاث العلمية عروضا علمية تسلط الضوء على الأبحاث والدراسات التي تجريها السفينة لفهم تأثيرات تغير المناخ على البيئة البحرية والمحيطات، خصوصا أن السفينة مصممة لتلبي متطلبات الأبحاث العلمية لعلوم الأبحاث «الأوشنوغرافي» والثروة السمكية في مياه الكويت والخليج العربي.