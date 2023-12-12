محمد راتب



قال رئيس لجنة المشتريات والتسويق في جمعية مشرف التعاونية معاذ اليحيا إن مهرجان مسك الختام للمنتجات الوطنية بالسوق المركزي بمشرف وضاحية مبارك العبدالله يعد ختاما لمهرجانات تسويقية توالت على مدار العام وتميز المهرجان بنسبة خصم تصل إلى 50%، وانطلق المهرجان في 3 ديسمبر ويستمر حتى 25 منه، حيث يضم المهرجان تشكيلة كبيرة من الأصناف لشركات وطنية ومحلية، كما ينفرد مسك الختام كل عام بتنوع الأصناف بشكل مكثف مما يجعله يحظى بإقبال كبير من اللحظة الأولى لانطلاقه.



وأضاف اليحيا أن الجمعية تحرص دائما على دعم المنتج الوطني، والذي يعد بدوره دعما للاقتصاد الوطني وتشجيع الشركات المحلية على سد حاجات السوق المتزايدة سواء على المنتجات الغذائية أو الاستهلاكية وتقديم هذه المنتجات بشكل جيد عبر المهرجانات التسويقية، ولاسيما مهرجان متميز ينتظره جميع المتسوقين سنويا كمسك الختام، ان تشجيع المتسوقين على التعرف واستهلاك المنتجات محلية الصنع يعد عامل رئيسي في دعم الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة والتي قد تسبب خللا كبيرا في السوق في وقت الأزمات العالمية.



وأكد أن الهدف الذي تسعى له جمعية مشرف هو تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لمساهميها وجميع المتسوقين بجودة وسعر متميز، وكذلك التفاني في تقديم الدعم الكامل لمنتجات وطننا الغالي وتخصيص أماكن متميزة لها بالأسواق، وهو من الأهداف التي تعاقبت مجالس الإدارة على تحقيقها.