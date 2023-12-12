افتتح حديثا مركز ايلان ثيرابي، وهو مركز صحي ألماني في مول العاصمة بمدينة الكويت، والذي يقدم مزيجا استثنائيا من العلاج الطبيعي الكلاسيكي والعلاجات التقنية المتطورة والمستوردة من ألمانيا، والخاصة باسترخاء العقل والجسم، بالاضافة الى تقديم الاستشارات التوعوية الخاصة بتحسين بيئة عمل صحية ومريحة للموظفين في مختلف قطاعات الدولة والبنوك والشركات الخاصة، حيث ان مكان العمل المريح هو استثمار ذكي يعزز رفاهية الموظفين، وان تعزيز الصحة في مكان العمل يعمل على تمكين الموظفين من العناية بأنفسهم والتحكم في صحتهم من خلال توفير المعلومات والمهارات اللازمة لاتخاذ الخيارات المناسبة في اتباع اساليب وانماط حياة صحية من أجل تحقيق راحة الموظف ورفاهيته.



وتسعى مجموعة مراد يوسف بهبهاني لتعزيز بيئة عمل صحية لموظفيها، ومن هذا المنطلق، قامت ادارة مجموع مراد يوسف بهبهاني بدعوة مركز ايلان ثيرابي لتقديم المشورة والارشاد الصحي وتقديم ورشة عمل وفعالية صحية لتعزيز التوجه الصحي لدى موظفيها وتحسين بيئة عمل مريحة لهم، وذلك من خلال قرارهم بإعطاء الأولوية لرفاهية موظفيهم من خلال اجراء التدريب النظري والعملي لهم للتقليل بشكل كبير من مخاطر الاجهاد والاصابات، وتجنب الامراض التي قد يتعرض لها اثناء العمل.



ففي المرحلة الأولى، قام اخصائيو مركز ايلان ثيابي بإلقاء محاضرة شاملة وتفاعلية حول جسم الانسان وادارة الالم وعلى وجه التحديد شرح المشكلات والمخاطر والآلام الأكثر شيوعا التي يواجهها الموظفون اثناء جلوسهم الخاطئ على المكتب أو اثناء الوقوف الطويل خلال أوقات ساعات العمل. ثم تم الانتقال للمرحلة الثانية وهي الجزء العملي من التدريب والذي شارك فيه اخصائيو المركز، موظفي مجموعة مراد يوسف بهبهاني بالجلوس معهم في مواقع عملهم وملاحظة الوضعيات الخاطئة التي يمارسها كل موظف على حدة وشرح مخاطرها على أجسامهم واعطائهم الحلول المثلى وبعض التمارين ووسائل الاسترخاء اللازمة التي يجب ممارستها في المكتب والتي تحافظ على صحتهم العقلية والبدنية مما يضمن لهم بيئة عمل أكثر راحة وانتاجية.



ومن خلال الاستثمار في بيئة العمل، يمكن للشركات ضمان نجاح القوى العاملة على المدى الطويل ومساهمتهم بشكل ايجابي في نمو الشركة وازدهارها وذلك من خلال ارضاء الموظفين والمحافظة على صحتهم العامة.



يذكر ان الاستثمار في بيئة العمل لا يتعلق فقط بتحسين مخططات العمل بل يتعلق الأمر بالاستثمار في اثمن اصولك - موظفيك، حيث يمكن التواصل مع مركز ايلان ثيرابي والانطلاق في رحلة نحو مكان عمل اكثر سعادة وصحة وانتاجية، حيث سيشكرك فريقك على ذلك.