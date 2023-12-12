1.3 مليون مسافر ومسافرة لمطار دبي.. تليها القاهرة بـ 982.6 ألفاً منذ بداية 2023

«الكويتية» الأكبر في حركة الركاب بـ 3.6 ملايين راكب.. تليها «الجزيرة» بـ 3.3 ملايين

إسطنبول تستحوذ على 924.3 ألف راكب.. منهم 377.1 ألف مسافر عبر مطار صبيحة

الرياض تستحوذ على 444.14 ألف مسافر ومسافرة.. و765.7 ألف إلى مطار جدة



علي إبراهيم ـ باهي أحمد



أظهرت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء» أن متوسط عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي يصل إلى 43.1 ألف مسافر يوميا، فيما يربط مطار الكويت الدولة بنحو 112 مطارا حول العالم، ويتركز نحو 45% من حركة الركاب في 10 مطارات فقط.



وتفصيليا، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي خلال أول 11 شهرا من العام الحالي (334 يوما) بلغ 14.4 مليون راكب وراكبة، واستحوذ المسافرون إلى وجهات مباشرة على 88% من إجمالي حركة الركاب عبر المطار بواقع 12.63 مليون راكب وراكبة، فيما استحوذ ركاب الترانزيت على 12% من حركة الركاب بواقع 1.76 مليون راكب وراكبة.



وكشفت البيانات أن 10 مطارات حول العالم تستحوذ على نحو 45% من حركة الركاب من مطار الكويت الدولي بما يقارب 6.5 ملايين راكب وراكبة كالتالي:



1 ـ دبي والذي استحوذت على نحو 1.3 مليون مسافر من مطار الكويت الدولي من بينهم 636.7 ألفا قادمون و686 ألفا مغادرون للكويت.



2 ـ القاهرة والذي استحوذت على نحو 982.7 ألف راكب وراكبة من بينهم 467.6 ألف مسافر قادم للكويت و515.07 ألف مسافر مغادر للبلاد.



3 ـ جدة، والذي استحوذت على 765.7 ألف مسافر من بينهم 312.1 ألف راكب وراكبة قادمون إلى الكويت و453.64 ألف راكب وراكبة مغادرون الكويت.



4 ـ الدوحة التي استحوذت على 572.3 ألف راكب وراكب وراكبة من بينهم 264.44 ألفا قادمون إلى الكويت و307.8 ألف مسافر ومسافرة مغادرين للبلاد.



5 ـ إسطنبول التي استحوذت على 547.3 ألف راكب وراكبة من بينهم 263.4 ألفا قادمون إلى الكويت و283.8 ألفا مغادرون للبلاد.



6 ـ الرياض والتي استحوذت على 444.14 ألف مسافر ومسافرة من بينهم نحو 195.47 ألفا قادمون إلى الكويت، و248.64 ألفا مغادرون للبلاد.



7 ـ البحرين والتي استحوذت على 377.26 ألف راكب وراكبة من بينهم 168 ألفا قادمون إلى الكويت و209.2 ألفا مغادرون للبلاد.



8 ـ صبيحة كوجن، والتي استحوذت على 377.1 ألف راكب وراكبة من بينهم 194.13 ألف مسافر ومسافرة إلى الكويت و182.9 ألفا مغادرون للبلاد.



9 ـ أبوظبي والتي استحوذت على 358.3 ألف راكب وراكبة من حركة المسافرين بمطار الكويت من بينهم 178.56 ألف راكب وراكبة قادمون إلى الكويت و179.74 ألف راكب وراكبة غادروا البلاد.



10 ـ هيثرو لندن والذي استحوذ على 347.4 ألف راكب وراكبة من بينهم 135.47 ألف راكب وراكبة قادمون إلى الكويت و211.9 ألف راكب وراكبة مغادرون للبلاد.



«الكويتية» و«الجزيرة».. الأكثر تشغيلاً



كشفت البيانات أن الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة يتصدران قائمة أكثر 5 شركات الطيران نشاطا في الكويت من جهة حركة الركاب، إذ استحوذت الشركات الـ 5 الأكثر نشاطا على 58% من حركة الركاب بواقع 8.4 ملايين راكب وجاءت القائمة كالتالي:



1 ـ الخطوط الكويتية: استحوذت على 3.6 ملايين راكب خلال أول 11 شهرا من 2023 من بينهم 2.14 ملايين راكب مغادرون للكويت و1.467 ملايين راكب قادمون إلى البلاد.



2 ـ طيران الجزيرة: استحوذت على 3.38 ملايين راكب من إجمالي المسافرين، عبر مطار الكويت من بينهم 2.07 ملايين راكب مغادرون للبلاد و1.3 ملايين راكب قادم إلى الكويت.



3 ـ فلاي دبي: استحوذت على 487.9 ألف راكب من مسافري مطار الكويت بواقع 242.15 ألف راكب مغادرون للبلاد و245.75 ألف راكب قادمون إلى الكويت.



4 ـ طيران انديجو: استحوذ على 477.7 ألف مسافر من إجمالي حركة مطار الكويت بواقع 217.89 ألف مسافر مغادر للكويت و259.8 ألف مسافر قادم إلى البلاد.



5 ـ الخطوط القطرية: استحوذت على 444.27 ألف مسافر عبر مطار الكويت بواقع 225.1 ألف مغادر للبلاد و219.16 ألف مسافر قادم إلى الكويت.



دبي والقاهرة وإسطنبول.. الوجهات الأكثر نشاطاً



أظهرت الأرقام أن قائمة أكثر الوجهات نشاطا عبر مطار الكويت الدولي تبدأ بدبي التي استحوذت على 1.322 مليون راكب، فيما حلت القاهرة في المرتبة الثانية بـ 982.6 ألف راكب، وجاءت إسطنبول ثالثا بعدد ركاب بلغ 924.3 ألف راكب.



وجاءت جدة رابعا بإجمالي عدد ركاب بلغ 765.7 ألف راكـــب، وحلـــت الدوحـــة خامســـا بإجمـــالي عـــدد ركاب بلـــغ 572.2 ألف راكب.



982.7 ألف مسافر في نوفمبر



ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في شهر نوفمبر الماضي بلغ 982.7 ألف راكب.



وقال المدير العام للادارة بالتكليف عماد الجلوي إن المطار شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 12% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 10% في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 15% خلال شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وأضاف الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في نوفمبر الماضي 413.8 ألف راكب، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 568.8 ألف راكب، في حين بلغ إجمالي عدد ركاب الترانزيت 186 ألف راكب بزيادة نسبتها 15% عن نفس الشهر من العام الماضي.



.. و10.59 آلاف رحلة طيران



أوضح الجلوي أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر نوفمبر بلغ 10.59 آلاف رحلة مقارنة بـ 9.58 آلاف في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وأفاد بأن إجمالي حركة الشحن في شهر نوفمبر بلغ نحو 19.4 مليون كيلوغرام، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 15.6 مليون كيلوغرام بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3.8 ملايين كيلوغرام.



الراجحي: ربط مطار الكويت بأكبر شبكة تشغيلية ممكنة دولياً



شاركت الإدارة العامة للطيران المدني بالدورة الرابعة لاجتماعات كبار المسؤولين بين الكويت والاتحاد الأوروبي (SOM4) في مقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل لوضع الخطوات الأولى لاتفاقية شاملة تخدم مصلحة الكويت وناقلاتها الجوية الوطنية.



وقال ممثل الطيران المدني في الاجتماع والمتحدث باسم الإدارة، عبدالله الراجحي، إن الاجتماع هدف إلى تحديث الأمور التشغيلية مع دول الاتحاد الأوروبي بما يخدم خطط توسع الناقلات الوطنية الكويتية في أوروبا.



وأوضح الراجحي أن إجراء نقاش خاص بالاتفاقية الشاملة بين الكويت والدول الأوروبية ينسجم مع السياسة التي تنتهجها البلاد لفتح الأجواء مع مختلف دول العالم وربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة تشغيلية ممكنة من المطارات الدولية وتوثيق العلاقات الجوية الثنائية مع الدول الأخرى.



وأكد أنه تم في نهاية الاجتماع الاتفاق مع رئيسة اللجنة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إيلي ايشورن على مواصلة الاجتماعات الثنائية للانتهاء من الاتفاقية الشاملة إضافة إلى تحديث الأمور التشغيلية بأقرب فرصة ممكنة.