أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارة شؤون الحج والعمرة للجمهور الكريم عن حملات وشركات الحج المعتمدة لموسم حج 1445هـ وأسعارها والتي تبدأ من 1590 حتى 3950 دينارا.



ووفقا لقرار اللجنة العليا للحج والعمرة باعتماد تصنيف حملات الحج الكويتية إلى 3 فئات لحملات الحج الكويتية بـ 4 خدمات رئيسية بحسب الخدمات المقدمة إلى الحجاج، وتشمل كل فئة 4 خدمات رئيسية وهي: الطيران ـ السكن ـ النقل ـ المشاعر.



وتتميز الفئة الأولى بالنقل على الخطوط الجوية الكويتية او السعودية او طيران خاص وفنادق 5 نجوم مطلة على الحرم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية وسيارات نقل موديل السنة (جديدة).



فيما تتميز الفئة الثانية بفنادق أيضا 5 نجوم غير مطلة على الحرم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، وفي الفئة الثالثة تكون الفنادق 3 أو 4 نجوم وفقا لتصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية، بنايات سكنية.