دارين العلي



شكّل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الاستاد لجنة لدراسة طلبات وكشوف التأهيل من المصانع المحلية والاجنبية المعتمدة في وزارة الكهرباء والماء، برئاسة مدير محطة الدوحة الشرقية م.وائل الخميس.



وحدد القرار الوزاري الذي أصدره الوزير بهذا الشأن المهام المكلفة بها اللجنة والتي تتضمن تلقي ودراسة طلبات اعتماد المصانع المحلية والأجنبية، وإصدار إجراءات أو آلية تقديم الطلبات، ويحق لها دون سواها مخاطبة المتقدمين واستكمال أي نقص في البيانات أو المستندات.



كما تقوم اللجنة بتحديث القوائم المعتمدة للمصانع المحلية والأجنبية بشكل دوري وفقا لكراسات الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، ودراسة وثائق ومتطلبات وكراسة شروط التأهيل الواردة من قطاعات الوزارة وصياغتها بالشكل النهائي بالتنسيق مع القطاع المختص أو مع من تراه من ممثلي الوحدات التنظيمية المختلفة بالوزارة.



وتعمل اللجنة ايضا على دراسة وتوحيد الأسس والمعايير والشروط الفنية الواردة من القطاعات المختصة واعتمادها من قبل اللجنة على ان يتم نشرها في الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.



وفي هذا الشأن أشادت مصادر مطلعة في الوزارة بأداء أعضاء اللجنة السابقة التي كان يترأسها الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى م.هيثم العلي ودورها في دراسة الوثائق التي كانت تعرض عليها.