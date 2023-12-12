طرحت شركة «الزياني للسيارات»، الوكيل والمستورد الرسمي لسيارات مازيراتي «Maserati» في الكويت، النسخة الجديدة من إحدى أبرز أيقونات مازيراتي، سيارة Maserati GranTurismo الجديدة كليا، والتي تسطر فصلا جديدا في رحلة طويلة من الإبداع بدأت قبل 75 عاما مع سيارة Maserati A6 1500.

وتجمع سيارة الكوبيه GranTurismo بين الأداء العالي للسيارة الرياضية المريحة للقيادة عبر مسافات طويلة مع محرك احتراق داخلي قوي، لترسي معيارا جديدا في صناعة السيارات يجسد مفهوم مازيراتي «الآخرون يسافرون فقط».

وبهذه المناسبة، قال حمدي الشنتوري، المدير العام لمازيراتي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: يشكل طرح النسخة الأحدث من سيارة GranTurismo الأيقونية عودة مظفرة لمازيراتي يلتقي فيها الإرث مع الابتكار، وتجسيدا لالتزامنا المستمر بالأداء والفخامة، إنها بالتأكيد ليست مجرد سيارة فحسب، وإنما تشكل أسلوب حياة صممت لتخطي التوقعات وإرساء معايير جديدة في عالم السيارات.

وقال المدير العام للزياني، جوردن والكر: مع عودة مازيراتي جران توريزمو، نبدأ رحلة مثيرة تدل على اندماج الحرفية التي لا مثيل لها والتكنولوجيا المتطورة.

ويلخص هذا الإصدار جوهر تراث مازيراتي بينما يدفعنا إلى عصر جديد مثير من الابتكار في مجال السيارات. لإحياء هذه الذكرى بعد مرور 75 عاما على هذه السيارة المميزة، نقدم إصدار بريماسيري جي تي، وهو دليل على تراثها الدائم. ستتوافر جران توريزمو في طرازي مودينا وتروفيو.

وستتوافر السيارة بإصداريها Modena وTrofeo في صالات «الزياني للسيارات» و«بريمير موتورز» خلال عام 2024، في الكويت، وستتوافر لاحقا النسخة الكهربائية من السيارة تحت اسم Folgore.



طرازات GranTurismo



Modena: يجسد هذا الإصدار جوهر السيارة الرياضية الكبيرة الحجم، وهي مجهزة بمحرك Nettuno قوي سداسي الاسطوانات سعة 3.0 ليترات مزود بشاحن توربيني مزدوج ويوفر 490 حصانا.



Trofeo: يقدم هذا الإصدار من السيارة مستويات رفيعة من الراحة تجعلها الخيار الأنسب للسفر، وهي مجهزة بمحرك Nettuno عالي الأداء يوفر 550 حصانا.



Folgore: تتميز أول سيارة كهربائية بالكامل من مازيراتي بنظام مبتكر بقوة 800 فولت وتقنيات مستوحاة من سيارات الفورمولا الكهربائية، وتبلغ قوتها 760 حصانا.