متوسط متر الأرض الاستثمارية يستقر عند 1592 ديناراً على مستوى الكويت بنهاية الربع الثالث

هدوء الطلب على السكن الخاص بنهاية الربع الثالث يستقر بأسعار المتر عند مستوى 1074 ديناراً



قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حول سوق العقار الكويتي خلال الربع الثالث من 2023، ان البيئة الاستثمارية بالكويت مازالت محاطة بالعديد من المخاطر، منها احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات. إلا أنه يلاحظ أن مستويات التضخم تسير نحو التراجع مؤخرا، ويتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يساهم في صمود العقار أمام الأزمات، حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري.



العقار الاستثماري



وبحسب تقرير «بيتك»، لم يشهد متوسط السعر في أراضي العقار الاستثماري تغيرا منذ الربع الأول 2023 مستقرا بنهاية الربع الثالث 2023 عند حدود 1592 دينارا على مستوى المحافظات، مقابل زيادة محدودة على مستوى المحافظات في العام الماضي، مدفوعة باستقرار في أغلب المناطق الاستثمارية في محافظات الكويت، ويلاحظ تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري حتى وصلت الى 0.9% بنهاية الربع الثالث، مقابل نحو 6% في نهاية الربع الثالث من 2022.



ولم يشهد متوسط السعر للمتر الاستثماري بنهاية الربع الثالث 2023 في محافظة العاصمة تغيرا عن الربع الثاني مستقرا عند نفس مستوياته لربعين متتاليين، واستقر متوسط السعر في محافظة حولي بنهاية الربع الثالث، بعد أن تراجع قليلا في الربع الأول، ولم يشهد تغيرا ربع سنوي في محافظة الفروانية وفي مبارك الكبير، كذلك في محافظتي الأحمدي والجهراء دون تغير عن الربع الثاني 2023.



أما على أساس سنوي فقد تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، منها محافظة العاصمة مسجلة 2.6%، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 0.1%، وفي الفروانية إلى حدود 0.6%، بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة قدرها 3.1% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في مبارك الكبير 2.7% لذات الفترة، في حين لم يشهد متوسط السعر في الأحمدي تغيرا على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث.



السكن الخاص



وفيما يخص أسعار أسعار السكن الخاص، فقد أوضح تقرير «بيتك» أنها استقرت على مستوى محافظات الكويت، وذلك في ظل هدوء الطلب عليه بنهاية الربع الثالث من 2023 بمعظم المناطق السكنية في البلاد.



وأشار التقرير إلى أنه بعد تراجعها خلال الربعين الأول والثاني وفق بيانات «بيتك»، فقد ارتفع متوسط أسعار السكن الخاص إلى 1074 دينارا بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف نسبته 0.1% عن الربع الثاني، في حين يلاحظ تسجيل أول تراجع سنوي منذ أكثر من عامين لمتوسط السعر العام بنسبة 0.1% مقابل زيادات سنوية متواصلة وصلت الى 17% بالربع الثالث من 2022.



وسجل متوسط سعر المتر المربع بنهاية الربع الثالث 2023 زيادة طفيفة عن الربع الثاني، في حين تباطأت الزيادة في أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في بعض محافظات الكويت وتراجعت في اخرى، ففي محافظة العاصمة ارتفع متوسط السعر بشكل طفيف عن الربع الثاني، بينما سجل زيادة طفيفة 0.1% على أساس سنوي.



وفي محافظة الفروانية والجهراء سجلت زيادة بحدود 0.1% على أساس ربع سنوي وارتفعت الأسعار في الفروانية بنسبة سنوية طفيفة 0.2% في حين انخفضت في الجهراء بنسبة 2.1% على أساس سنوي، بينما استقر متوسط سعر المتر في الأحمدي دون تغــــير ربع سنوي في حين انخفــــض بنسبة 2.7% على أساس سنوي، فيما انخفض متوسط سعر المتر في حولي بحدود 0.4% وفي مبارك الكبير بنسبة 0.1% عن الربع الثاني وبحـدود 1.4% و1.2% على التوالي، على أساس سنوي.



العقارات التجارية



استقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثالث 2023 مسجلة 4251 دينارا للمتر المربع على مستوى المحافظات دون تغير عن الربع الثاني، الذي لم يشهد تغيرا على أساس ربع سنوي. وبالتالي ارتفعت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات مسجلة 1.3% بنهاية الربع الثالث، مقابل زيادة 1.2% في الربع السابق له، لكنها أدنى من الزيادة السنوية التي وصلت الى 7% في نفس الفترة من 2022. وقد استقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثالث في بعض المحافظات عن الربع السابق له، منها محافظة العاصمة دون تغير عن الربع الثاني. كما استقرت الأسعار في محافظة حولي دون تغير عن الربع الثاني، في حين ارتفعت بشكل طفيف في الفروانية بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، فيما لم تشهد مستويات الأسعار في محافظتي الاحمدي والجهراء تغيرا عن الربع الثاني 2023.



أما على أساس سنوي فتباطأت زيادة الأسعار في بعض المحافظات، بينما تراجعت في محافظات أخرى بنهاية الربع الثالث، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة 2.4% بينما زادت في حولي 1.2% وفي الفروانية بنسبة 1.1%، في حين انخفض متوسط السعر في الأحمدي بحدود 1% والجهراء بنسبة 0.5% على أساس سنوي.



القسائم الصناعية



انخفضت أسعار القسائم الصناعية على مستوى المحافظات مسجلة في الربع الثالث 911 دينارا للمتر المربع بنسبة 0.6% عن الربع الثاني، مدفوعة بانخفاض طفيف في مستويات الأسعار في بعض مواقع القسائم الصناعية بالمحافظات على أساس ربع سنوي، حيث انخفضت في قسائم محافظة العاصمة بنهاية الربع الثالث بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي، وفي محافظة الفروانية بنسبة 1%، في حين ارتفع متوسط السعر في القسائم في محافظة الأحمدي بحدود 0.8% وفي الجهراء بنسبة 0.6% بينما لم يسجل متوسط السعر في محافظة مبارك الكبير تغيرا عن الربع الثاني 2023، وبالتالي تباطأت الزيادة في متوسط سعر المتر الصناعي على أساس سنوي مسجلة الى 1%.





4.8 دنانير السعر التقديري لحق انتفاع المتر بالمزارع



قال تقرير «بيتك» ان مستويات الأسعار في مناطق المزارع استقرت بنهاية الربع الثالث دون تغير عن الربع الثاني الذي شهد انخفاضا بنسبة 2.4% عن الربع السابق له، ويبلغ السعر التقديري لحق الانتفاع من المتر المربع 4.8 دنانير في مزارع محافظات الكويت، ويلاحظ انخفاض مستويات الأسعار على أساس سنوي بنهاية الربع الثالث بنسبة قدرها 3% لمتوسط السعر التقديري مع تباطؤ الأسعار في أغلب المواقع والمساحات، وكانت تسجل زيادة وصلت إلى 10% في نهاية العام 2022. واستقرت الأسعار في المواقع ذات مساحة 50 ألف متر مربع في المناطق الزراعية عند حدود قدرها 4.6 دنانير للمتر المربع دون تغير على أساس ربع سنوي، في حين انخفضت بنسبة 8.9% على أساس سنوي، ولم تشهد الأراضي مساحة 100 ألف متر تغيرا ربع سنوي في الربع الثالث مسجلة 4.2 دنانير للمتر المربع ودون تغير سنوي أيضا. أما المواقع ذات مساحة 150 ألف متر فقد سجلت 7.8 دينار للمتر المربع دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي، ومازالت مستويات الأسعار في الأراضي في المواقع ذات مساحة مليون متر مربع تصل إلى حدود 3.7 دنانير للمتر الواحد دون تغير ربع سنوي أوسنوي. وقد استقر متوسط سعر المتر على مستوى محافظة الأحمدي عند حدود 4.6 دنانير مع تسجيلها لربعين متتاليين ثاني تراجع سنوي في أكثر من عامين نسبته 4.2% عن الربع الثاني 2023، وفي الجهراء مازال متوسط السعر عند حدود 5 دنانير دون تغير ربع سنوي في حين انخفض بنسبة 2.5% على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي.



37.7 ديناراً متوسط متر أراضي الجواخير بالأحمدي



ذكر تقرير «بيتك» أن متوسط الأسعار في أراضي الجواخير سجل 37.7 دينارا في محافظة الأحمدي بنهاية الربع الثالث بزيادة طفيفة 0.7% عن الربع السابق له، ويعد مرتفعا بنسبة 3.8% على أساس سنوي. وقد استقرت مستويات الأسعار في بعض مواقع المحافظة على أساس ربع سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر التقديري للمتر المربع من الأرض حق الانتفاع في المواقع ذات مساحة 2.500 متر مربع من جواخير كبد إلى حدود 36.8 دينارا للمتر المربع بنهاية الربع الثالث بنسبة 0.8% عن الربع الثاني، ويبلغ متوسط سعر هذه الأرض نحو 92 ألف دينار في هذه المنطقة، فيما استقر متوسط السعر في المواقع مساحة 1.250 متر مربع من جواخير كبد مسجلا 52 دينارا للمتر المربع دون تغير ربع سنوي، وفي منطقة الهجن «رجم خشمان» كما في المواقع مساحة 1.600 متر مربع بلغ متوسط السعر التقديري للمتر المربع بنهاية الربع الثالث 63.4 دينارا بنسبة 1.5% عن الربع السابق له.



استقرت مستويات الأسعار في الأراضي حق الانتفاع بمنطقة جواخير الوفرة وبلغ السعر التقديري للأرض مساحة 2،500 متر مربع حوالي 42.5 ألف دينار في الشوارع الداخلية وإلى 50 ألف دينار في الشوارع الرئيسية دون تغير على أساس ربع سنوي أو سنوي.