أبرزت وكالات الأنباء والصحف العالمية الإقبال الكبير من جانب المواطنين المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024. وفي هذا الإطار رصدت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأميركية الإقبال الكبير من الناخبين المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وذكرت الوكالة أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها امس، في اليوم الثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث احتشد المواطنون المصريون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في ذلك الاستحقاق الانتخابي.



وفي فرنسا، أبرزت صحيفة «لوموند» عملية التصويت للانتخابات الرئاسية المصرية، حيث أشارت في مقال لها إلى توافد المصريين إلى صناديق الاقتراع أيام للتصويت في الانتخابات الرئاسية. كما رصدت صحيفة «لوفيجارو» عملية فتح مراكز الاقتراع أمس الأول في الساعة التاسعة صباحا لإجراء انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام، مشيرة إلى أنه يحق لنحو 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات التي يتنافس فيها المرشحون: عبد الفتاح السيسي وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



بدورها، أبرزت قناة فرانس 24 الإخبارية عملية الاقتراع، مشيرة إلى تواجد أعداد كبيرة من المواطنين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.



من ناحيتها، سلطت وكالة أنباء شينخوا الصينية الضوء على الإقبال الكبير من المصريين على مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن العملية تسير بسلاسة، ولوحظ اصطفاف المواطنين أمام اللجان الانتخابية منذ بدء عملية التصويت. ونقلت وكالة شينخوا عن عدد من الناخبين المشاركين في التصويت أنهم يقدرون فرصة التصويت في سباق رئاسي لرسم مستقبل البلاد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات كبيرة.



وأكد الناخبون - وفقا لـ «شينخوا» - أنهم بحاجة إلى الاصطفاف والدفاع عن الوطن في مواجهة جميع أنواع التحديات والتهديدات المحتملة، وأنهم يعلقون على من سيتم انتخابه الآمال للعمل في ترسيخ السلام والاستقرار والأمن. من جانبه، رصد تقرير موقع نوفا نيوز الإيطالي تجمع آلاف الناخبين أمام مراكز الاقتراع خلال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية على نحو «فاق التوقعات».