القاهرة ـ خديجة حمودة



شهدت مصر حالة من الزخم والمشاركة الكبيرة في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024 امس، إذ حرص المصريون على اختلاف مشاربهم وأعمارهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم، وسادت حالة من الوطنية بين الناخبين، في ظل حرص موظفي اللجان على تسهيل العملية الانتخابية على كبار السن والسيدات.



ومثل اليوم الاول للاقتراع، فالوضع لم يختلف كثيرا، فقد شهدت اللجان حضورا مكثفا للنساء وكبار السن، لكن المشهد الأبرز هو الحضور الكبير للشباب في المشهد، وظهورهم بشكل مكثف، ما يعكس وعيهم الكبير بمدى أهمية المشاركة، وبحقوقهم السياسية. واصطفت حشود من الناخبين أمام اللجان بمختلف المحافظات مبكرا، قبل فتح أبوابها في اليوم الثاني للاقتراع، حيث بدأ توافد المواطنين إلى اللجان انتظارا للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع.



وحرص الناخبون في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 على رفع علم مصر أثناء وقوفهم أمام مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.



من جانبه، أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية تسير بشكل منضبط يتسم بالسلاسة ويتفق مع صحيح أحكام القانون والضوابط التي وضعتها الهيئة ودون معوقات تذكر، معربا عن ارتياحه لمجريات العملية الانتخابية بشكل عام ومستوى المشاركة وإقبال المواطنين الكبير على مراكز الاقتراع.



وقال المستشار حازم بدوي إن الهيئة الوطنية للانتخابات، رصدت الكثير من المشاهد الرائعة والمشرفة لمجريات العملية الانتخابية أمام وداخل مراكز الاقتراع واللجان على مدى أمس الاول وامس، مشيرا إلى أن إقبال الناخبين فاق كل التوقعات، على نحو يمكن معه القول إن الشعب المصري قالها مدوية: «وداعا للسلبية في الاستحقاقات الانتخابية».



وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة أشد الحرص على متابعة كافة تفاصيل عملية الاقتراع ومجرياتها، كما أنها ترحب بأية ملاحظات أو شكاوى، مشيرا إلى وجود آليات معتمدة للتحقيق في مدى صحة ما قد يرد إليها، والمتابعة والتدخل بصورة فورية لإزالة أسباب أي شكوى.



وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تبادر من تلقاء نفسها إلى الإعلان عن أي ملاحظات تتعلق بالانتخابات، وذلك من واقع المتابعة التي تتم على مدار الساعة مع لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية، والتدخل إذا لزم الأمر في حالة طرأت أي مشكلة، مستشهدا على صحة ذلك بإصدار الهيئة توجيهاتها، أكثر من ذي مرة، بالدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين في بعض اللجان، من أجل تسريع وتيرة الاقتراع والتخفيف من وطأة زحام الناخبين.



وشدد المستشار حازم بدوي على أن المشهد الانتخابي في عموم محافظات مصر يمضي ـ حتى الآن ـ بصورة حضارية مشرفة ومطمئنة، تعكس قدرا كبيرا من الوعي لدى عموم الشعب المصري، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات رصدت إقبالا من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم أمام اللجان مع ساعات الصباح الأولى ليومي الاقتراع، وأن هذا الإقبال لايزال مستمرا.



وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات بوصفها الجهة المؤتمنة بحكم الدستور والقانون على إرادة الناخبين، تضطلع بدورها على أكمل وجه في سبيل التيسير على الناخبين، وإنجاح العملية الانتخابية برمتها، بالصورة والمضمون اللذين يعكسان الإرادة الحقيقية لجمهور الناخبين.