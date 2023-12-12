عبدالحميد الخطيب



وسط منافسة من 10 أعمال مسرحية من الإمارات وتونس والجزائر والمغرب والعراق وسورية وكوت ديفوار، استطاعت المسرحية الكويتية «صمت» لمخرجها سليمان البسام حصد جائزة «التانيت الذهبي» (الجائزة الكبرى) في مهرجان «أيام قرطاج المسرحية»، الذي اختتم أنشطة دورته الرابعة والعشرين أمس الأول في تونس، كما فازت المسرحية بجائزة «أحسن نص» للبسام، ونالت بطلتها الفنانة السورية حلا عمران جائزة «أحسن ممثلة».

وفي السياق نفسه، كرم المهرجان بالحفل الختامي النجم القدير داود حسين الى جانب نخبة من النجوم، وعبر بوحسين عن سعادته بهذا التكريم، ووجّه الشكر للمهرجان والقائمين عليه، وقال: «شكرا لكل الأحبة في تونس الرائعة، شكرا لابن تونس النجم الخلوق أخي خالد بوزيد الذي لم يتركني لحظة، شكرا رئيس المهرجان الراقي معز المرابط على تعامله الجميل مع الضيوف جميعا، شكرا لكل وجه تونسي استقبلني بابتسامة وبكلمات الترحاب، باختصار شديد جدا أهل تونس الأعزاء أحبكم».