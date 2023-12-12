عبدالكريم أحمد



استبعــدت محكمـــة الاستئناف الأطباء وأصحاب المهن من نطاق تطبيق قانون الإفلاس الجديد.



جاء ذلك خلال حكم أصدرته المحكمة بإلغاء قرار قاضي الإفلاس بفتح إجراءات شهر الإفلاس ضد مواطن يعمل طبيبا استشاريا ويملك مركزا طبيا خاصا، وبتعيين أمين على التفليسة. وتتحصل الواقعة بما تقدم به مجموعة من الدائنين بطلبات إشهار إفلاس ضد مواطن، مستندين إلى تراكم المديونيات في حقه وعدم قدرته على سدادها وعجزه في مركزه الطبي، وعلى ضوء ذلك، نظرت إدارة الإفلاس الطلبات وأحالتها للجنة الإفلاس التي أودعت تقريرا خلصت فيه بتعيين أمين من جدول مراقبي الحسابات المرخصين بهيئة أسواق المال لحصر أموال وممتلكات المدين، وعليه أصدر قاضي التفليسة قرارا بشهر إفلاس المواطن واتخاذ كل الإجراءات التحفظية تجاهه.



وقال دفاع الطبيب المحامي د.فواز الخطيب إن القانون يضفي حماية خاصة لأصحاب المهن ويستبعدهم من نطاق تطبيق قانون الإفلاس بسبب عدم اعتبارهم تجارا، وما أكدته محكمة الاستئناف من خروج نطاق تطبيق قانون الإفلاس على الأطباء يتفق وصحيح القانون ويحقق الاستقرار المنشود للأطباء وأصحاب المهن، وهو حكم بات لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة التمييز وفقا لقانون الإفلاس الجديد.