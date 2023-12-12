ناصر العنزي



خرج الكويت من منافسات بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الأمتار الأخيرة بعد تعادله مع مضيفه الوحدات الأردني 1-1، ليصبح بالمركز الثالث برصيد ٧ نقاط في ختام منافسات المجموعة الثانية.



واقتنص الكويت هدفا جميلا في الشوط الأول بدأ من ركلة ركنية نفذها علي حسين ثم حول ياسين الخنيسي الكرة برأسه إلى فهد الهاجري المتمركز في موقع مناسب وحول الكرة برأسه هدفا (27)، رفع من معنويات لاعبي «الأبيض».



وقد بدأ التونسي نبيل معلول المباراة بتشكيلة ضمت عبدالرحمن كميل ومشاري غنام وبلال غيفة وفهد حمود وعلي حسين ورضا هاني وفهد الهاجري والمهدي برحمة ومحمد مرهون وعمرو عبدالفتاح وياسين الخنيسي، وتمكن الأبيض من كبح جماح خصمه الذي دخل ملعبه بمؤازرة من جماهيره الغفيرة ثم نظم هجمات هدد بها خصمه عبر تحركات مرهون وعبدالفتاح والخنيسي، كما أحسن علي حسين بواجباته الهجومية ومرر كرات عرضية شكلت خطورة.



وفي الشوط الثاني سجل الوحدات هدف التعادل في وقت قاتل عن طريق لاعبه بهاء فيصل بضربة رأس وسط غفلة من الدفاع وعدم ردة فعل من الحارس كميل أنهت آمال الكويت وأخرجته من البطولة، ورغم ان «الأبيض» كان قريبا من التأهل إلا أنه فقد التركيز في الدقائق الأخيرة واستقبلت شباكه هدفا في غير وقته ومحله ويصعب تعويضه.



أدار المباراة الحكم السعودي فيصل البلوي وجاءت قراراته سليمة.