يحيى حميدان



فتحت ادارة نادي التضامن خط المفاوضات مع عدد من المحترفين الأجانب للتعاقد مع لاعب أو اثنين كحد أقصى خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.



وتطمح إدارة «العنيد» لرفع جودة الأجانب الذين يمتلكهم الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي، إلا أن هذه الرغبة تصطدم برفض اللاعبين الأجانب المميزين اللعب بدوري «زين» للدرجة الأولى حتى لا تتأثر مسيرتهم الدولية مع منتخبات بلدانهم. ويتصدر التضامن حاليا ترتيب «دوري المظاليم» برصيد 12 نقطة ويبحث عن العودة إلى الدوري الممتاز بعد هبوطه الموسم الماضي.



هذا، ويواصل الجناح البرتغالي تيدجاني سيلا غيابه عن تدريبات «العنيد» في الوقت الحالي لإصابته، على أن يكون جاهزا لمواجهة اليرموك في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى 24 الجاري.



ويتدرب التضامن في الوقت الحالي تحت قيادة المدرب البرتغالي ميغيل ليال بصفوف مكتملة دون غيابات باستثناء سيلا فقط.