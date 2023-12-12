تعرضت امرأة إيطالية، تبلغ من العمر 88 عاما، لسكتة دماغية بسبب فاتورة استهلاك المياه الشهرية الخاصة بمنزلها، وتم نقلها إلى المستشفى.



ووجدت المرأة نفسها تصارع للبقاء على قيد الحياة بسبب خطأ في تقدير مبلغ فاتورة المياه من قبل إحدى الشركات في كامبوروسو، بإمبيريا الإيطالية، حيث تلقت فاتورة بقيمة 15339 يورو من مجموعة «إيرين»، تتعلق بالفترة الممتدة من أغسطس إلى أكتوبر 2023.



وتوجه شقيق السيدة إلى مكتب مجموعة «إيرين» في كامبوروسو للإبلاغ عن الواقعة، وتم التأكد من أن ما تم تسجيله في الواقع لا يتوافق مع ما ورد في الفاتورة. وقامت الشركة على الفور بإعادة المبلغ المدفوع للسيدة، وحظر تسديد الدفعة الثانية.



وقالت الشركة في بيان لها: «باشرنا على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة، واتصلنا بعائلة السيدة، وأكدنا لهم أن الفاتورة التي تزيد قيمتها على 15 ألف يورو غير صحيحة، حيث تم احتسابها على أساس قراءة غير صحيحة للصورة».