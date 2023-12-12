حضرت الممثلة الأميركية أليسون هانيغان بصحبة ابنتها كيفا جاين، العرض الأول لفيلم «Wonka» بمسرحRegency Village في «ويستوود» بولاية كاليفورنيا.



وتدور أحداث الفيلم حول الشاب «ويلي ونكا» الذي يقم بمغامرات عديدة قبل ان يكبر ويصبح أسطورة صناعة الشوكولاته.



والفيلم من إخراج بول كينغ، وهو مأخوذ عن رواية بعنوان (تشارلي ومصنع الشوكولاته) الصادرة عام 1964 لمؤلفها رولد دال.



وأليسون هانيغان ممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية أميركية، واشتهرت بالعديد من الأدوار في الدراما أهمها مسلسل «كيف قابلت والدتك»، وهي أم لطفلتين.



وتمتلك أليسون هانيغان منصة للمساعي الخيرية ولتمكين المرأة في صناعة الترفيه، وهي مدافعة قوية عن أهمية تكافؤ الفرص للنساء في هوليوود.