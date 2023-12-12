يشهد الفضاء اختفاء أحد ألمع النجوم التي يمكن رؤيتها من الأرض، لفترة وجيزة، في حدث تاريخي «يحدث مرة واحدة في العمر»، وفقا لعلماء الفلك. وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية يمكن لمراقبي السماء الذين يعيشون في جزء محدد من جنوب أوروبا وعبر المحيط الأطلسي إلى جزر البهاما وجنوب فلوريدا وجزء من المكسيك أن يروا أن «منكب الجوزاء» يصبح أكثر خفوتا ويختفي تقريبا لمدة تتراوح بين 7 و12 ثانية عندما يمر كويكب «ليونا» أمام النجم الشهير.



وكان «منكب الجوزاء»، النجم العاشر الذي يعتبر من ألمع النجوم في السماء، قد لفت الانتباه في السنوات الأخيرة بسبب سطوعه المتقلب، ما أثار مخاوف من أنه قد يكون على شفا الانفجار.