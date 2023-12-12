يواجه مان يونايتد ي خطر الإقصاء من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما يخوض الجولة السادسة الأخيرة المقررة أمام بايرن ميونيخ.



ويدخل يونايتد الجولة الأخيرة في منافسة ثلاثية على البطاقة الثانية في مجموعته، لذلك يحتاج «الشياطين الحمر» المتوجين باللقب ثلاث مرات إلى معجزة لأن الانتصار على ملعب «مسرح الأحلام» قد لا يكون كافيا بالنسبة لهم.



يلعب يونايتد، صاحب المركز الأخير في المجموعة الأولى، مع غريمه بايرن ميونيخ متصدرها وصاحب بطاقتها الأولى.



يملك الفريق الانجليزي أربع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف منافسيه على البطاقة الثانية كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي اللذين يلتقيان في قمة نارية بالعاصمة الدنماركية. وسيكون يونايتد، صاحب افضل خط هجوم في المجموعة برصيد 12 هدفا مقابل أسوأ خط دفاع (استقبلت شباكه 14 هدفا)، مطالبا بالفوز شرط تعثر كوبنهاغن وغلطة سراي لضمان المركز الثاني وتأهله إلى ثمن النهائي، في حين أن فوز أحد الأخيرين سيمنحه المركز الثالث واستكمال مشواره القاري بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



ولن تكون مهمة يونايتد سهلة خصوصا أنه سيستقبل فريقا جريحا مني بخسارة مذلة أمام أينتراخت فرانكفورت 1-5 في الدوري، وبالتالي سيكشر عن أنيابه أمام الشياطين الحمر لمصالحة جماهيره والعودة إلى سكة الانتصارات، علما أن البافاري لم يهزم لمدة 6 سنوات في دور المجموعات.



بدوره، مني يونايتد بخسارة مذلة على ملعبه أمام بورنموث وبثلاثية نظيفة في الدوري.



وتميل كفة المواجهات المباشرة لصالح النادي البافاري الذي خرج فائزا خمس مرات في المباريات العشر الأخيرة، فيما انتصر الشياطين الحمر مرتين فقط، أبرزهما نهائي نسخة 1999 (2-1) في برشلونة.



وانتقد نجم يونايتد السابق مايكل أوين الفريق، قائلا «لا توجد هوية في هذا الفريق. لا أعرف ما الذي يحاولون القيام به: فريق هجمات المرتدة، فريق استحواذ؟ ليس لدي أي فكرة عنهم». في المقابل، قال مدربه الهولندي إريك تن هاغ «كفريق، نحن لسنا جيدين بما فيه الكفاية لنكون منتظمين في تحقيق النتائج الجيدة. علينا أن نعمل بشكل جماعي لتحسين ذلك». وتأهل 12 ناديا حتى الآن هي: بايرن ميونيخ (المجموعة الاولى) وأرسنال وأيندهوفن (الثانية) وريال مدريد (الثالثة) وريال سوسييداد وإنتر ميلان (الرابعة) وأتلتيكو مدريد ولاتسيو (الخامسة) وبوروسيا دورتموند (السادسة) ومان سيتي ولايبزيغ (السابعة) وبرشلونة (الثامنة). وتبقى أربع بطاقات هي، فضلا عن المنافسة الثلاثية على تذكرتي المجموعتين الأولى والسادسة، بطاقتا المجموعتين الثالثة والثامنة.



ويبدو نابولي الايطالي أقرب الى اللحاق بريال مدريد عندما يستقبل سبورتينغ براغا البرتغالي، حيث يكفيه التعادل. وتتجه الأنظار الى ملعب سان سيرو في ميلانو، حيث يلتقي إنتر وصيف بطل النسخة الأخيرة مع ضيفه ريال سوسييداد في قمة حسم صدارة المجموعة الرابعة.



وضمن الفريقان تأهلهما الى ثمن النهائي من دون أي خسارة مع جمعهما 11 نقطة، وهما تعادلا 1-1 في الجولة الأولى.



ويحتاج إنتر الى الفوز لانتزاع الصدارة وتفادي مواجهة فرق من العيار الثقيل في ثمن النهائي، فيما يكفي سوسييداد التعادل للبقاء في ريادة المجموعة.



وفي المجموعة ذاتها يلتقي سالزبورغ النمساوي (4 نقاط) مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، بطل المسابقة مرتين، في قمة على المركز الثالث لمواصلة المشوار في مسابقة الدوري الأوروبي.





احتمالات التأهل في المجموعتين الأولى والثالثة





المجموعة الأولى



اف سي كوبنهاغن - غلطة سراي- مان يونايتد- بايرن ميونيخ



بايرن ميونيخ (13 نقطة): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.



كوبنهاغن (5): سيتأهل وصيفا للمجموعة إذا فاز على غلطة سراي أو تعادل وفشل يونايتد في الفوز على بايرن. سيحتل المركز الثالث ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» إذا تعادل وفاز يونايتد، أو إذا خسر هو ويونايتد. يمكنه أيضا احتلال المركز الثالث إذا خسر، وإذا تعادل يونايتد، حيث سيتم تحديد الترتيب النهائي لكلا الفريقين على أساس فارق الأهداف، ثم إجمالي الأهداف المسجلة، ثم إجمالي الأهداف المسجلة خارج الملعب (وفقا لهذا المعيار الأخير، سيحتل كوبنهاغن المركز الرابع).



غلطة سراي (5): سيتأهل إذا فاز على كوبنهاغن. سيحتل الأتراك المركز الثالث ويتأهلون إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا لم ينتصروا هم أو يونايتد.



مان يونايتد (4): سيتأهل إذا فاز على بايرن وانتهت المباراة الأخرى بالتعادل. سيحتل المركز الثالث، ويخوض ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز ولم تنته المباراة الأخرى بالتعادل. يمكن أيضا أن يحتل المركز الثالث في حال التعادل، وإذا خسر كوبنهاغن فسيتم تحديد الترتيب النهائي لكلا الفريقين من خلال فارق الأهداف، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة، ثم إجمالي عدد الأهداف المسجلة خارج القواعد (بموجب هذا المعيار، يونايتد سيحتل المركز الثالث).



المجموعة الثالثة



أونيون - ريال مدريد - نابولي - براغا



ريال مدريد (15): ضمن تأهله وصدارة المجموعة.



نابولي (7): سيتأهل إذا تجنب الهزيمة أمام براغا بفارق هدفين أو أكثر. وبخلاف ذلك، سيحتل الإيطاليون المركز الثالث ويتنافسون في ملحق الدوري الأوروبي.



براغا (4): سيتأهل إذا فاز على نابولي بفارق هدفين أو أكثر. سيحتل الفريق البرتغالي المركز الثالث، ويتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي إذا فاز بفارق هدف واحد أو تعادل، أو حتى خسر بشرط عدم فوز أونيون برلين على ريال.