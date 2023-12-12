

أكد رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد الفرنسي لوك تارديف قدرة نظيره الكويتي ممثلا بنادي الألعاب الشتوية على التنظيم المميز لبطولة كأس العالم للعبة للمستوى الرابع التي تستضيفها الكويت في ابريل المقبل «لما يملكه النادي من منشأة رائعة وكوادر فنية وتنظيمية محترفة».



وقال تارديف بمناسبة زيارته للبلاد انه من خلال لقاءاته المتعددة مع مسؤولي النادي والقيادات الرياضية بالكويت لمس اهتماما كبيرا منهم بتطوير الألعاب الشتوية الأولمبية.



وأضاف أنه من واقع متابعته للاعبين واللاعبات الكويتيين سواء في مباريات الدوري للسن العام أو مدرسة النادي وجد حماسة كبيرة لديهم لممارسة اللعبة والتفوق بها.



وذكر تارديف أن مناقشاته مع رئيس النادي فهيد العجمي تطرقت إلى تشجيع الاتحادات الخليجية والعربية على المشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية كونه يرأس الاتحادين الخليجي والعربي للعبة، وذلك لنشر اللعبة في هذه المنطقة لاسيما أن معظمها لم تدخل بها اللعبة إلا بالسنوات الأخيرة.



وذكر أنه استثمر الزيارة أيضا بعقد لقاءات مثمرة مع عدد من المسؤولين الرياضيين في اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة.



من جانبه، اعتبر رئيس نادي الألعاب الشتوية فهيد العجمي، ان هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة كون النادي يستعد لاستضافة البطولة العالمية بإشراف كامل من الاتحاد الدولي للعبة، إذ تم إطلاع الوفد الدولي على كل التجهيزات التي سيوفرها النادي بصالته لضمان نجاحها.