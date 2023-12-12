

حقق توتنهام انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ أكتوبر الماضي مع عودة المهاجم البرازيلي ريتشارليسون للتألق بتسجيله هدفين في الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد المنهك.



وقال مدرب توتنهام الأسترالي أنجي بوستيكوغلو «لم أمنح اللاعبين الكثير من الحرية في تقديم الأعذار (خلال الفترة السيئة الأخيرة) لكن عندما نسترجع الماضي فإن الحقيقة هي أننا كنا محطمين بعد مباراة تشلسي. «ليست صدفة أننا استعدنا بضعة لاعبين وأصبحنا أقوى. أعتقد أن سون ضبط إيقاع اللعب، لقد كان إيجابيا في كل مرة يملك فيها الكرة واستفاد باقي اللاعبين من هذه الطاقة».



إيطاليا



اكتفى روما بالتعادل مع فيورنتينا 1-1 على الملعب الاولمبي في العاصمة الايطالية ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وبقي روما رابعا برصيد 25 نقطة متقدما بفارق الاهداف عن بولونيا.



فرنسا



استعاد نيس توازنه ومعه المركز الثاني من جاره موناكو، وذلك بفوزه على ضيفه رينس 2-1 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وأبقى ليل على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثالثة عشرة تواليا في جميع المسابقات، لكنه اكتفى بنقطة التعادل السلبي مع مضيفه كيلرمون القابع في المركز السابع عشر قبل الأخير، رافعا رصيده الى 27 نقطة في المركز الرابع قبل استقباله سان جرمان الأحد المقبل.



وتابع مرسيليا نتائجه الجيدة في الدوري المحلي محققا فوزه الثالث تواليا وكان على لوريان 4-2. ونجح ليون أخيرا في تحقيق فوزه الثاني للموسم، وجاء بفضل ألكسندر لاكازيت الذي سجل ثلاثية الانتصار على تولوز 3-0 في الدقائق 25 و29 و80.