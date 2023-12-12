

واصل جيرونا مغامرته الرائعة هذا الموسم وعاد الى الصدارة مجددا، وذلك بفوز تاريخي هو الأول له على جاره الكاتالوني العملاق بنتيجة 4-2 على ملعب الأخير في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ودخل جيرونا اللقاء وهو في الوصافة بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتعادل مع ريال بيتيس 1-1، وقد استفاد على أكمل وجه من تعثر النادي الملكي كي يزيحه عن الصدارة التي كان يتقاسمها معه، متقدما على الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم (3-0 في 30 سبتمبر) بفارق نقطتين.



وبخسارته الأولى أمام جاره المتواضع الذي فاجأ الجميع هذا الموسم، مني برشلونة بالهزيمــة الثانية للموسم وتراجــع للمركز الرابع لصالح أتلتيكو مدريد وبات متخلفا عن فريق المدرب ميتشل بفارق سبع نقاط.



وجد برشلونة نفسه متخلفا في الدقيقة 12 بهدف أوكراني بحت عبر أرتيم دوفبيك، وسرعان ما سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل (19)، منهيا بذلك صيامه عن التهديف مع العملاق الكاتالوني منذ 12 نوفمبر ومسجلا هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم. وأعاد ميغيل غوتييريس جيرونا إلى المقدمة (40).



ووجه جيرونا الضربة القاضية لجاره عندما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 80 عبر البديل فاليري إسترادا.



ورغم نجاح غوندوغان في تقليص الفارق (2+90)، صمد جيرونا أمام الضغط ورد بالهدف الرابع القاضي الذي سجله ستواني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. من جهته، أكد مدرب جيرونا ميتشل سانشيز أن لاعبيه «يصنعون التاريخ حقا، لا أعرف ما إذا كنا في وضع يسمح لنا بالفوز بالدوري، لكن بوسعنا منافسة أي خصم».



وقال: «سعيد جدا بالعقلية أكثر من النتيجة. لقد رأيت برشلونة مهيمنا في العديد من الأوقات، لكن شاهدت جيرونا أيضا مميزا».



وأشار ميتشل إلى أنه لا يعرف ما إذا كان فريقه «قادرا على الصمود على مستوى برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو طوال الموسم»، رغم أنه أضاف أن «الفوز بالدوري ليس هو الهدف».



وأضاف: «أي مشجع لكرة القدم سيكون قد شاهد فريقين سعيا للفوز.. اليوم سيكون كل سكان جيرونا سعداء».



وختم: «يمكننا أخيرا أن نقول الآن اننا لن نهبط. اكتمل الهدف».



من جانبه: قال مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز ان فريقه خاض مباراة متكافئة أمام جيرونا الذي استحق الفوز.



وأضاف: «إذا فاز برشلونة فسيكون عادلا، لكننا افتقرنا إلى الفاعلية ووقعنا في الأخطاء الدفاعية، جيرونا فريق رائع وكان فعالا للغاية». وتابع: «هدفهم الأول جاء بتحول من الدفاع للهجوم، ولم نضغط عليهم جيدا، لكن لدينا فرصا للتحسن».



وأوضح ان «الخسارة برباعية ضربة قوية لنا، أردنا تقليص فارق النقاط، لكن الفريق لايزال يتحسن رغم أنني تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ذلك، الخسارة خطوة للوراء».



واستكمل: «لم تكن مباراة سيئة لبرشلونة، لكن النتيجة كانت سيئة للغاية». وأتم: «أداء جيرونا أفضل ما رأيت حتى الآن، قابلنا فريقا شجاعا ظهر بأداء مميز، ونحن كمدربين نعاني ضدهم وهذه هي كرة القدم. تهانينا لهم».