محمد راتب



زفّ مدير عام شركة الدرة للعمالة بالتكليف محمد فهد الزعبي، في تصريح لـ«الأنباء»، البشرى لعموم المواطنين والمقيمين عن بوادر جادة لحلحلة الإشكالات فيما يخص استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بما يتسق مع الاحترام المتبادل بين الدولتين، مؤكدا أن الاتفاق على حل من شأنه استئناف استقدام العمالة المنزلية ووصول دفعات منها قبل حلول شهر رمضان المبارك.



وأشار الزعبي إلى أن الطرفين سيجلسان على طاولة التفاوض لمناقشة جميع السبل التي من شأنها كسر الجليد في هذا الملف، مما يبعث على التفاؤل والامل بشأن إعادة الاستقدام، لافتا إلى أن الفريق الفلبيني الذي سيزور الكويت سيبحث الآليات المناسبة بهذا الخصوص.



وأشار الى أن التفاوض المرتقب سينطلق من أرضية واضحة والتي تميل إلى الا تكون مشددة في التعامل الثنائي بقدر حرصها على احترام سيادتها وسيادة الدول، مع عدم الخروج عن إطار الاتفاقية الثنائية بين الدولتين، مبينا أن «الدرة» شركة حكومية، وهي على أهبة الاستعداد والجاهزية بأنظمتها التشغيلية لاستقبال طلبات الاستقدام، وتنفيذها حال حدوث الانفراجة وأخذ الضوء الأخضر من الحكومة. ‎